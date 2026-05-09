Металлист – Подолье – 3:0. Два разных тайма. Видео голов и обзор матча

В субботу, 9 мая, в Ужгороде прошел матч 27-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал хмельницкое «Подолье».

В первом тайме команды действовали не очень активно. Неудивительно, что первые 45 минут игры прошли без забитых мячей.

«Металлист» открыл счет на 51-й минуте. Евгений Исаенко стянул на себя защитников и отдал передачу, а Максим Ориховский не упустил свой шанс.

На 62-й минуте Ориховский мог оформить дубль, но его удар приняла на себя штанга.

Впрочем, вскоре «Металлист» забил. На 64-й минуте Петр Луцив замкнул прострел Даниила Кайдалова.

На этом «Металлист» не остановился. На 76-й минуте Максим Багачанский отправил в ворота «Подолья» третий мяч.

Первая лига. 27-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 9 мая

«Металлист» (Харьков) – «Подолье» (Хмельницкий) – 3:0

Голы: Ориховский, 51, Луцив, 64, Багачанский, 76

