Металлист – Подолье – 3:0. Два разных тайма. Видео голов и обзор матча
Тренер «Металлиста» в перерыве сумел найти нужные слова
В субботу, 9 мая, в Ужгороде прошел матч 27-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал хмельницкое «Подолье».
В первом тайме команды действовали не очень активно. Неудивительно, что первые 45 минут игры прошли без забитых мячей.
«Металлист» открыл счет на 51-й минуте. Евгений Исаенко стянул на себя защитников и отдал передачу, а Максим Ориховский не упустил свой шанс.
На 62-й минуте Ориховский мог оформить дубль, но его удар приняла на себя штанга.
Впрочем, вскоре «Металлист» забил. На 64-й минуте Петр Луцив замкнул прострел Даниила Кайдалова.
На этом «Металлист» не остановился. На 76-й минуте Максим Багачанский отправил в ворота «Подолья» третий мяч.
Первая лига. 27-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 9 мая
«Металлист» (Харьков) – «Подолье» (Хмельницкий) – 3:0
Голы: Ориховский, 51, Луцив, 64, Багачанский, 76
