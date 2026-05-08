В субботу, 9 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Металлист Харьков

Не лучшим образом складывается сезон для харьковчан. После 26 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива всего 27 баллов, позволяющих ему занимать 14-ю строчку турнирной таблицы, то есть находиться в зоне переходных игр. Однако расстояние от перманентного выбывания довольно серьезное — 8 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «Металлист» обыграл «Маяк Сарны», однако на стадии 1/16 финала уступил «ЛНЗ» со счетом 0:2.

Подолье

Еще хуже дела обстоят у хмельского клуба. За 26 матчей Первой лиги «Подолью» удалось завоевать только 19 очков, из-за чего и находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы. Расстояние даже от зоны переходных игр уже велико – 8 баллов за 4 игры до завершения соревнований.

В национальном кубке «Подолье» выбило «Скалу 1911», однако в 1/16 финала проиграло «Ингульцу» со счетом 1:4.

Личные встречи

За последние три года коллективы встречались между собой 5 раз. Дважды побеждал «Металлист», столько же игр завершилось вничью, но и выигрыш получил «Подолье».

Интересные факты

«Подолье» не может победить уже 7 матчей подряд.

В 4/5 предыдущих играх «Подолье» было забито меньше 2.5 гола.

«Металлист» не побеждал ни в одном из 4-х предыдущих поединков.

