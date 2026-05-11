09.05.2026 14:30 – FT 3 : 0
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
11 мая 2026, 15:33 | Обновлено 11 мая 2026, 15:58
Андрей АНИЩЕНКО: «Ключевую роль сыграла скорость принятия решений»

Главный тренер «Металлиста» подвел итог поединка с «Подольем»

В матче 27-го тура Первой лиги «Металлист» со счетом 3:0 обыграл хмельницкое «Подолье». Победу своих подопечных прокомментировал наставник харьковского клуба Андрей Анищенко.

«Первый тайм – это только нервы, нервы и еще раз нервы. Они были с обеих сторон: и с нашей, и со стороны соперника. Возможно, команде-сопернице было, что терять, но нервничали мы достаточно много, особенно при контроле мяча.

Во втором тайме мы немного перестроились тактически, появилось более компактность в линиях, закрыли фланги сопернику. Но ключевую роль сыграли верные решения и быстрота их принятия нашими игроками.

Наряду с этим выиграна борьба, особенно в ключевых моментах. То есть при выходе из обороны соперником, где-то на подступах к штрафной соперника, в самой штрафной.

Мы очень долго ждали, что мы забьем больше, чем два мяча. Сегодня это произошло, потому и победа».

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Багачанский (Металлист).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Луцив (Металлист).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Ориховский (Металлист).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Подолье Хмельницкий Андрей Анищенко пресс-конференция
