Андрей АНИЩЕНКО: «Ключевую роль сыграла скорость принятия решений»

В матче 27-го тура Первой лиги «Металлист» со счетом 3:0 обыграл хмельницкое «Подолье». Победу своих подопечных прокомментировал наставник харьковского клуба Андрей Анищенко.

«Первый тайм – это только нервы, нервы и еще раз нервы. Они были с обеих сторон: и с нашей, и со стороны соперника. Возможно, команде-сопернице было, что терять, но нервничали мы достаточно много, особенно при контроле мяча.

Во втором тайме мы немного перестроились тактически, появилось более компактность в линиях, закрыли фланги сопернику. Но ключевую роль сыграли верные решения и быстрота их принятия нашими игроками.

Наряду с этим выиграна борьба, особенно в ключевых моментах. То есть при выходе из обороны соперником, где-то на подступах к штрафной соперника, в самой штрафной.

Мы очень долго ждали, что мы забьем больше, чем два мяча. Сегодня это произошло, потому и победа».