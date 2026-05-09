Украина. Первая лига09 мая 2026, 16:28 | Обновлено 09 мая 2026, 16:40
446
1
Три гола во втором тайме. Металлист выбрался из зоны переходных матчей
Харьковчане обыграли Подолье
09 мая 2026, 16:28 | Обновлено 09 мая 2026, 16:40
446
Состоялся матч Первой лиги между Металлистом и Подольем. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу харьковский команды, которая оформила все мячи во втором тайме.
Важный успех Металлиста, который набрал 30 очков и выбрался из зоны переходных матчей. Команда поднялась на 11-е место.
А вот Подолье с 19 очками остается в зоне прямого вылета.
Первая лига. 27-й тур
Металлист – Подолье 3:0
Голы: Ориховский, 52, Луцив, 64, Багачанский, 78
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 мая 2026, 08:01 0
Браун – о бое Александра против Кабайела
Хоккей | 08 мая 2026, 22:59 189
Спасибо нашей команде и сборной Литвы
Хоккей | 09.05.2026, 07:00
Футбол | 09.05.2026, 14:27
Футбол | 09.05.2026, 14:47
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
С победой всех харьковчан! Можно было бы и таблицу абнавить. А то у меня душа болит
Популярные новости
07.05.2026, 23:26 6
09.05.2026, 09:01 37
08.05.2026, 21:27 11
08.05.2026, 05:55 15
07.05.2026, 19:32 111
08.05.2026, 09:23 25
07.05.2026, 16:45 14
08.05.2026, 19:13 70