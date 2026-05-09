Три гола во втором тайме. Металлист выбрался из зоны переходных матчей

Состоялся матч Первой лиги между Металлистом и Подольем. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу харьковский команды, которая оформила все мячи во втором тайме.

Важный успех Металлиста, который набрал 30 очков и выбрался из зоны переходных матчей. Команда поднялась на 11-е место.

А вот Подолье с 19 очками остается в зоне прямого вылета.

Первая лига. 27-й тур

Металлист – Подолье 3:0

Голы: Ориховский, 52, Луцив, 64, Багачанский, 78