  Три гола во втором тайме. Металлист выбрался из зоны переходных матчей
Украина. Первая лига
09 мая 2026, 16:28 | Обновлено 09 мая 2026, 16:40
Три гола во втором тайме. Металлист выбрался из зоны переходных матчей

Харьковчане обыграли Подолье

Состоялся матч Первой лиги между Металлистом и Подольем. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу харьковский команды, которая оформила все мячи во втором тайме.

Важный успех Металлиста, который набрал 30 очков и выбрался из зоны переходных матчей. Команда поднялась на 11-е место.

А вот Подолье с 19 очками остается в зоне прямого вылета.

Первая лига. 27-й тур

Металлист – Подолье 3:0
Голы: Ориховский, 52, Луцив, 64, Багачанский, 78

Александр РЯБОКОНЬ: «Решающую роль сыграло удаление»
Чернигов – Черноморец, Буковина – Ворскла, другие матчи. Смотреть LIVE
Буковина с хет-триком забивает 6 голов, Ворскла – в зоне переходных матчей
Иван Зинченко Sport.ua
С победой всех харьковчан! Можно было бы и таблицу абнавить. А то у меня душа болит
