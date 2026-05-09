  4. Арбелоа впервые прокомментировал драку в Реале: «Абсолютная ложь»
Испания
09 мая 2026, 16:53 | Обновлено 09 мая 2026, 16:55
Арбелоа впервые прокомментировал драку в Реале: «Абсолютная ложь»

Тренер «сливочных» разъяснил ситуацию

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Головний тренер мадридського «Реал Мадрид» Альваро Арбелоа напередодні матчу з «Барселона» уперше прокоментував бійку між гравцями Федеріко Вальверде та Орельєном Тчуамені на тренуванні «вершкових».

Після сутички Вальверде був госпіталізований, а мадридський клуб отримав значну хвилю критики з боку вболівальників і ЗМІ.

Обидва футболісти вибачилися перед клубом і шанувальниками за свою поведінку, а «Реал Мадрид» наклав на них історичний штраф у розмірі 500 тисяч євро.

– Як ви можете пояснити те, що сталося останніми днями в роздягальні?

– Дивіться… я маю сказати дві речі. По-перше, я дуже пишаюся рішучістю, швидкістю та прозорістю, з якими діяв клуб. І по-друге, гравці вже висловили своє каяття. Вони визнали свою помилку. Вони прийняли наслідки того, що зробили, і попросили вибачення у вболівальників, у клубу, у роздягальні… і в мене – цього мені достатньо. Те, чого я не збираюся робити, – це «спалювати» своїх гравців на публічному вогнищі, бо вони цього не заслуговують. Жоден із них. Ні Феде Вальверде, ні Орельєн Тчуамені. За те, що вони зробили, за цей клуб протягом стількох років. І я це відчув як уболівальник. За ці чотири місяці, за те, що вони мені показали день за днем – обидва. Що означає бути гравцем «Реала»: їхня відданість, праця, любов до цієї футболки. І я цього не забуду.

Я завжди наводжу приклад і багато говорю з його сином Роберто, щоб він знав: коли я говорю про нього, я роблю це з любов’ю та честю. Для мене є гравець, який уособлює і є прикладом того, яким має бути гравець «Реала», – це Хуаніто. І… Хуаніто ніколи не помилявся?

І я думаю, що мадридисти дуже-дуже пишаються ним. Це єдиний гравець, якому ми співаємо на кожному матчі. Тому що він зрозумів, що таке «Реал». Бо він був не лише гравцем із величезним талантом, а й завжди захищав цей герб, віддавав душу за нього в кожному матчі. І… як я можу не помилятися? Я ніколи не поставив би себе на його рівень, але якщо ми його любимо, то тому, що відчуваємо: він був одним із нас. І він теж помилявся, як може помилитися будь-яка людина. Будь-хто з нас може помилитися. Але я вважаю, що Феде Вальверде та Орельєн Тчуамені – це два гравці, які дуже добре уособлюють «Реал Мадрид». Вони заслуговують на те, щоб ми перегорнули сторінку і дали їм шанс продовжувати боротися за цей клуб. Двоє гравців, які є чемпіонами Європи з «Реалом». Не кожен, хто тут грав, може сказати те саме. І я дуже ними пишаюся, дуже-дуже пишаюся.

Я також не дозволю використовувати все це, щоб ставити під сумнів професіоналізм моїх гравців, тому що поширюється багато брехні. Брехня, що мої гравці непрофесійні. Брехня, що мої гравці хоч раз мене не поважали. Хоч раз! Це абсолютно неправда. Як і те, що хтось із них не грає через проблеми зі мною або через те, що їхнє життя не відповідає тому, яким має бути життя гравця «Реала». Це неправда. Я цього не дозволю, бо це повністю вигадано.

Я перший, разом із моїми гравцями, відповідальний за те, що, ймовірно, сезон… не відповідає очікуванням наших уболівальників у спортивному плані. Але я тут чотири місяці, чотири місяці… і я дуже пишаюся своїми гравцями. І особливо вдячний за те, як вони мене прийняли в ситуації, яка була зовсім не простою – з урахуванням того, звідки ми прийшли, і через величезні вимоги цього клубу. І зрозуміло, що іноді фрустрація і злість можуть призводити до ситуацій, яких ми не хочемо. Але цю фрустрацію і злість потрібно використати, щоб завтра провести хороший матч. Ось на чому ми маємо зосередитися і куди спрямувати всю нашу енергію.

– Ви відчуваєте себе певною мірою відповідальним за те, що сталося цього тижня? Чи думаєте, що могли зробити більше, щоб запобігти конфлікту між цими двома гравцями?

– Мені це підходить. Я відповідальний за все, що відбувається в «Реал Мадрид». І якщо потрібно когось винити… ось я.

Андрей Витренко Источник: AS
