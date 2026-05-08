Рекордный штраф за драку. Реал вынес серьезное наказание для игроков

08 мая 2026, 19:54 | Обновлено 08 мая 2026, 20:16
Marca. Вальверде и Тчуамени

По информации испанских СМИ, Реал наложил исторический в истории клуба и Ла Лиги штраф на хавбеков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, которые устроили драку.

Уругваец и француз заплатят по 500 тысяч евро.

При этом они не дисквалифицированы и не отстранены, хотя Вальверде не сможет сыграть против Барселоны в чемпионате Испании, так как игрок получил травму в результате драки.

Сообщается, что оба футболиста уже извинились перед коллективом за свое поведение.

