Испания08 мая 2026, 19:54 | Обновлено 08 мая 2026, 20:16
1951
0
Рекордный штраф за драку. Реал вынес серьезное наказание для игроков
Вальверде и Тчуамени получили штраф
08 мая 2026, 19:54 | Обновлено 08 мая 2026, 20:16
1951
0
По информации испанских СМИ, Реал наложил исторический в истории клуба и Ла Лиги штраф на хавбеков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, которые устроили драку.
Уругваец и француз заплатят по 500 тысяч евро.
При этом они не дисквалифицированы и не отстранены, хотя Вальверде не сможет сыграть против Барселоны в чемпионате Испании, так как игрок получил травму в результате драки.
Сообщается, что оба футболиста уже извинились перед коллективом за свое поведение.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 мая 2026, 17:37 0
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Футбол | 08 мая 2026, 07:52 21
Андрей Лунин покинет «Реал»
Баскетбол | 08.05.2026, 11:59
Хоккей | 07.05.2026, 19:32
Футбол | 08.05.2026, 07:07
Комментарии 0
Популярные новости
07.05.2026, 07:57 10
08.05.2026, 07:37 8
07.05.2026, 08:36 6
07.05.2026, 07:38 13
07.05.2026, 07:32 4
08.05.2026, 09:07
07.05.2026, 17:10 9
08.05.2026, 09:23 24