Рекордный штраф за драку. Реал вынес серьезное наказание для игроков

По информации испанских СМИ, Реал наложил исторический в истории клуба и Ла Лиги штраф на хавбеков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, которые устроили драку.

Уругваец и француз заплатят по 500 тысяч евро.

При этом они не дисквалифицированы и не отстранены, хотя Вальверде не сможет сыграть против Барселоны в чемпионате Испании, так как игрок получил травму в результате драки.

Сообщается, что оба футболиста уже извинились перед коллективом за свое поведение.