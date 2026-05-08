Перед матчем с Барселоной. Реал ищет «крота» в команде
В клубе недовольны сливами в прессу
По информации испанских СМИ, в Реале крайне разочарованы тем, что ситуация и все подробности драки Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени оказались в публичном доступе.
Клуб хочет найти того, кто в команде сливает информацию прессе. Руководство считает, что это кто-то из футболистов и его окружения, но это не Тчуамени.
Хотя именно француза и обвинил Вальверде.
В Реале считают, что такие «сливы» плохо влияют на атмосферу в коллективе и надеются найти того, кто этим занимается.
Особенно руководство огорчило, что вся эта ситуация случилась перед матчем с Барселоной, в котором каталонцы могут оформить чемпионский титул.
