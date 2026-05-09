Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо потеряло Пономаренко и еще шесть игроков перед матчем против ЛНЗ
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 14:47 | Обновлено 09 мая 2026, 15:15
Динамо потеряло Пономаренко и еще шесть игроков перед матчем против ЛНЗ

Игорь Костюк не сможет рассчитывать на Игнатенко, Тымчика, Попова, Бражко, Редушко и Кабаева

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» и один из лучших бомбардиров Премьер-лиги Матвей Пономаренко не попал в заявку команды на матч 27-го тура против черкасского ЛНЗ.

Причины отсутствия одного из ключевых игроков «бело-синих» пока неизвестны, однако главный тренер команды Игорь Костюк не сможет рассчитывать еще на шестерых исполнителей.

Из-за травм и повреждений на поле не выйдут вратарь Денис Игнатенко, защитники Денис Попов и Александр Тымчик, полузащитник Владимир Бражко, вингеры Богдан Редушко и Владислав Кабаев.

«Динамо» продолжает бороться за попадание в тройку лучших команд элитного дивизиона – киевская команда набрала 47 баллов и разместилась на четвертой позиции в турнирной таблице.

Подопечных Костюка опережают ЛНЗ (53), житомирское «Полесье» (55) и донецкий «Шахтер» (63). Динамовцам осталось сыграть четыре тура до завершения чемпионата.

ОБНОВЛЕНО. Пономаренко не сыграет с ЛНЗ из-за микроповреждения, однако должен вернуться к следующему матчу Динамо.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо Киев ЛНЗ - Динамо Матвей Пономаренко Денис Игнатенко Александр Тымчик Денис Попов Владимир Бражко Владислав Кабаев Богдан Редушко Игорь Костюк травма
Николай Тытюк
Пономаренко то таки втрата, всі решта - таке собі. 
Ушли в СЗЧ?
