Динамо потеряло Пономаренко и еще шесть игроков перед матчем против ЛНЗ
Игорь Костюк не сможет рассчитывать на Игнатенко, Тымчика, Попова, Бражко, Редушко и Кабаева
Форвард киевского «Динамо» и один из лучших бомбардиров Премьер-лиги Матвей Пономаренко не попал в заявку команды на матч 27-го тура против черкасского ЛНЗ.
Причины отсутствия одного из ключевых игроков «бело-синих» пока неизвестны, однако главный тренер команды Игорь Костюк не сможет рассчитывать еще на шестерых исполнителей.
Из-за травм и повреждений на поле не выйдут вратарь Денис Игнатенко, защитники Денис Попов и Александр Тымчик, полузащитник Владимир Бражко, вингеры Богдан Редушко и Владислав Кабаев.
«Динамо» продолжает бороться за попадание в тройку лучших команд элитного дивизиона – киевская команда набрала 47 баллов и разместилась на четвертой позиции в турнирной таблице.
Подопечных Костюка опережают ЛНЗ (53), житомирское «Полесье» (55) и донецкий «Шахтер» (63). Динамовцам осталось сыграть четыре тура до завершения чемпионата.
ОБНОВЛЕНО. Пономаренко не сыграет с ЛНЗ из-за микроповреждения, однако должен вернуться к следующему матчу Динамо.
