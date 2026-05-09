Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо

В матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 8 мая, сыграют черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо».

Наставники команд – Виталий Пономарев и Игорь Костюк – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 баллов. ЛНЗ разместился на второй позиции, имея в своем активе 53 пункта.

В предыдущем туре черкасский клуб сыграл вничью с «Карпатами» – 0:0, а «бело-синие» на домашней арене потерпели поражение от «Шахтера» со счетом 1:2.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Пастух, Микитишин, Асинор, Кузык

Динамо: Нещерет, Коробов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Огундана, Герреро

