  4. Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Украина. Премьер лига
Поединок 27-го тура Премьер-лиги состоится в субботу, 8 мая, в 15:30 по киевскому времени

8 Comments
Коллаж Sport.ua. Виталий Пономарев и Игорь Костюк

В матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 8 мая, сыграют черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо».

Наставники команд – Виталий Пономарев и Игорь Костюк – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 баллов. ЛНЗ разместился на второй позиции, имея в своем активе 53 пункта.

В предыдущем туре черкасский клуб сыграл вничью с «Карпатами» – 0:0, а «бело-синие» на домашней арене потерпели поражение от «Шахтера» со счетом 1:2.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Пастух, Микитишин, Асинор, Кузык

Динамо: Нещерет, Коробов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Огундана, Герреро

Где Редушко и Пономаренко? Даже в запас не попали
А Мотя де? Герреро це ппц.
Де Мотя???????? Який ще блін Гереро?????
Странно. Моти даже в резерве нет. Может очередной конфликт (теперь уже с Костюком) или болезнь7 Очень странно. Также. как и отсутствие Редушко даже в резерве.
З таким складом Динамо хоч би на нічию зіграти
у Пономаренко травма.
контракт не підписуєшь....не граєш)
кажуть що Чуамені-Вальверде - 2,  Побився Поно з Редушкою
