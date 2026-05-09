  4. Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер из-за личных проблем
09 мая 2026, 10:27 | Обновлено 09 мая 2026, 10:34
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер из-за личных проблем

Руководство «Трабзонспора» в ближайшее время проведет встречу с Александром Зубковым

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может быть выставлен на трансфер из-за проблем в личной жизни. Об этом сообщил Gunebakis.

«За последние недели Зубков показал неудовлетворительные результаты. Руководство «Трабзонспора» в ближайшее время проведет встречу с украинским футболистом, после чего будет принято окончательное решение о трансфере.

Зубков, который далек от своей обычной впечатляющей формы, стал объектом обвинений в связи со снижением его результативности. Известно, что некоторые проблемы в личной жизни звездного игрока повлияли на его игру», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне украинский вингер провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт 29-летнего вингера истекает в июне 2029 года.

Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
А коли це в нього була вражаюча форма?
А особисті проблеми - дружина знову рога наставила, чи сам знову "наліво" пішов?
опять ему жопастая мозг выносит
Все по плану: Эпицентр, Кудривка ждут!!!!!
Що уй вже на пів шосту,що в нього зниження результативності настало)))
