Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер из-за личных проблем
Руководство «Трабзонспора» в ближайшее время проведет встречу с Александром Зубковым
Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может быть выставлен на трансфер из-за проблем в личной жизни. Об этом сообщил Gunebakis.
«За последние недели Зубков показал неудовлетворительные результаты. Руководство «Трабзонспора» в ближайшее время проведет встречу с украинским футболистом, после чего будет принято окончательное решение о трансфере.
Зубков, который далек от своей обычной впечатляющей формы, стал объектом обвинений в связи со снижением его результативности. Известно, что некоторые проблемы в личной жизни звездного игрока повлияли на его игру», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне украинский вингер провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт 29-летнего вингера истекает в июне 2029 года.
А особисті проблеми - дружина знову рога наставила, чи сам знову "наліво" пішов?