Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер из-за личных проблем

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может быть выставлен на трансфер из-за проблем в личной жизни. Об этом сообщил Gunebakis.

«За последние недели Зубков показал неудовлетворительные результаты. Руководство «Трабзонспора» в ближайшее время проведет встречу с украинским футболистом, после чего будет принято окончательное решение о трансфере.

Зубков, который далек от своей обычной впечатляющей формы, стал объектом обвинений в связи со снижением его результативности. Известно, что некоторые проблемы в личной жизни звездного игрока повлияли на его игру», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне украинский вингер провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт 29-летнего вингера истекает в июне 2029 года.