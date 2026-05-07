Иностранный клуб готов расстаться с футболистом сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» готовится к летнему трансферному окну, в ходе которого команду могут покинуть сразу три вингера. Об этом сообщил Gunebakis.

Ожидается, что Антони Нвакаэме и Эдин Вишча получат статус свободных агентов, а футболист сборной Украины Александр Зубков покинет Суперлигу из-за плохой игровой формы, потери доверия со стороны главного тренера и личных проблем.

«Бордово-синие» сосредоточены на поиске тех игроков, которые смогут усилить фланги атаки и уже определились с двумя приоритетными кандидатами – это Андрес Дрейер («Сан-Диего») и Джозеф Пэйнтсилл («Лос-Анджелес Гэлакси»).

Наставник «бордово-синих» Фатих Текке недоволен формой 29-летнего Зубкова, который за последние шесть матчей не сделал ни одного результативного действия.

В нынешнем сезоне Зубков провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт украинского вингера истекает в июне 2029 года.