Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иностранный клуб готов расстаться с футболистом сборной Украины
07 мая 2026, 18:51 | Обновлено 07 мая 2026, 20:02
Иностранный клуб готов расстаться с футболистом сборной Украины

Александр Зубков, Антони Нвакаэме и Эдин Вишча могут покинуть турецкий «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» готовится к летнему трансферному окну, в ходе которого команду могут покинуть сразу три вингера. Об этом сообщил Gunebakis.

Ожидается, что Антони Нвакаэме и Эдин Вишча получат статус свободных агентов, а футболист сборной Украины Александр Зубков покинет Суперлигу из-за плохой игровой формы, потери доверия со стороны главного тренера и личных проблем.

«Бордово-синие» сосредоточены на поиске тех игроков, которые смогут усилить фланги атаки и уже определились с двумя приоритетными кандидатами – это Андрес Дрейер («Сан-Диего») и Джозеф Пэйнтсилл («Лос-Анджелес Гэлакси»).

Наставник «бордово-синих» Фатих Текке недоволен формой 29-летнего Зубкова, который за последние шесть матчей не сделал ни одного результативного действия.

В нынешнем сезоне Зубков провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт украинского вингера истекает в июне 2029 года.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков Эдин Вишча Major League Soccer (MLS) Сан-Диего (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
