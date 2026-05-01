Основной вингер сборной Украины может покинуть клуб из-за личных проблем

Будущее вингера сборной Украины Александра Зубкова в турецком «Трабзонспоре» оказалось под вопросом.

По информации турецких СМИ, клуб не исключает вариант с продажей украинца уже в ближайшее время. Сообщается, что у игрока возникли определенные трудности вне футбольного поля, что повлияло на ситуацию вокруг его будущего.

Ожидается, что в ближайшее время Зубков проведет дополнительные переговоры с руководством «Трабзонспора», в ходе которых стороны попытаются окончательно определиться относительно дальнейшего сотрудничества.

Отмечается, что турецкий клуб готов рассмотреть трансфер футболиста в случае получения предложения на уровне около €6 млн – именно такую сумму было потрачено на его приобретение.