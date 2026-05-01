  4. Основной вингер сборной Украины может покинуть клуб из-за личных проблем
01 мая 2026, 05:02
848
0

Основной вингер сборной Украины может покинуть клуб из-за личных проблем

Зубков может покинуть «Трабзонспор»

01 мая 2026, 05:02 |
848
0
Основной вингер сборной Украины может покинуть клуб из-за личных проблем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Зубков

Будущее вингера сборной Украины Александра Зубкова в турецком «Трабзонспоре» оказалось под вопросом.

По информации турецких СМИ, клуб не исключает вариант с продажей украинца уже в ближайшее время. Сообщается, что у игрока возникли определенные трудности вне футбольного поля, что повлияло на ситуацию вокруг его будущего.

Ожидается, что в ближайшее время Зубков проведет дополнительные переговоры с руководством «Трабзонспора», в ходе которых стороны попытаются окончательно определиться относительно дальнейшего сотрудничества.

Отмечается, что турецкий клуб готов рассмотреть трансфер футболиста в случае получения предложения на уровне около €6 млн – именно такую сумму было потрачено на его приобретение.

чемпионат Турции по футболу Александр Зубков сборная Украины по футболу Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 15
Футбол
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 24
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
