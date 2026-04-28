  4. Тренер Трабзонспора о Зубкове: «Ему нужно дать отдохнуть»
28 апреля 2026, 09:40
Тренер Трабзонспора о Зубкове: «Ему нужно дать отдохнуть»

Украинец отыграл лишь один тайм против «Коньяспора»

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке поделился своими впечатлениями об игре украинского вингера «бордо-синих» Александра Зубкова.

Накануне «Трабзонспор» с Зубковым в составе уступил «Коньяспору» (1:2) в матче 31-го тура Суперлиги. Украинец отыграл лишь тайм, после чего был заменен. Команда занимает третье место в чемпионате и борется за «серебро» с «Фенербахче», от которого отстает всего на два очка.

«Иногда отсутствие одного игрока может иметь большое значение. Например, отсутствие Тима и Онуачу. Возможно, мне нужно дать ему отдохнуть, но из-за отсутствия альтернативы на Зубкова ложится серьезная нагрузка», – пояснил Текке.

На счету Зубкова три гола и шесть ассистов в 33 матчах текущего сезона за «Трабзонспор» во всех турнирах. Следующую встречу команда проведет дома в субботу, 2 мая. Соперником «бордовых» станет шестая команда чемпионата «Гезтепе».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче уволил Тедеско
Все дальше от Лиги чемпионов. Трабзонспор с Зубковым уступил Коньяспору
Зубков опередил Кучера и Батагова по матчам в турецкой Суперлиге
Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Андрей Плыгун Источник: 61saat.com
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА изменит правила желтых карточек на ЧМ-2026
Футбол | 28 апреля 2026, 08:51 0
ФИФА изменит правила желтых карточек на ЧМ-2026
ФИФА изменит правила желтых карточек на ЧМ-2026

Аннулирование предупреждений станет проще

Букмекеры назвали фаворита первого полуфинала ЛЧ между ПСЖ и Баварией
Футбол | 28 апреля 2026, 09:27 5
Букмекеры назвали фаворита первого полуфинала ЛЧ между ПСЖ и Баварией
Букмекеры назвали фаворита первого полуфинала ЛЧ между ПСЖ и Баварией

Больше шансов дают хозяевам поля

Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Футбол | 27.04.2026, 21:29
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Футбол | 27.04.2026, 13:22
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Футбол | 27.04.2026, 18:17
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Популярные новости
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 34
Теннис
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 10
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 12
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 1
Футбол
