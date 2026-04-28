Тренер Трабзонспора о Зубкове: «Ему нужно дать отдохнуть»
Украинец отыграл лишь один тайм против «Коньяспора»
Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке поделился своими впечатлениями об игре украинского вингера «бордо-синих» Александра Зубкова.
Накануне «Трабзонспор» с Зубковым в составе уступил «Коньяспору» (1:2) в матче 31-го тура Суперлиги. Украинец отыграл лишь тайм, после чего был заменен. Команда занимает третье место в чемпионате и борется за «серебро» с «Фенербахче», от которого отстает всего на два очка.
«Иногда отсутствие одного игрока может иметь большое значение. Например, отсутствие Тима и Онуачу. Возможно, мне нужно дать ему отдохнуть, но из-за отсутствия альтернативы на Зубкова ложится серьезная нагрузка», – пояснил Текке.
На счету Зубкова три гола и шесть ассистов в 33 матчах текущего сезона за «Трабзонспор» во всех турнирах. Следующую встречу команда проведет дома в субботу, 2 мая. Соперником «бордовых» станет шестая команда чемпионата «Гезтепе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
