Тренер Трабзонспора о Зубкове: «Ему нужно дать отдохнуть»

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке поделился своими впечатлениями об игре украинского вингера «бордо-синих» Александра Зубкова.

Накануне «Трабзонспор» с Зубковым в составе уступил «Коньяспору» (1:2) в матче 31-го тура Суперлиги. Украинец отыграл лишь тайм, после чего был заменен. Команда занимает третье место в чемпионате и борется за «серебро» с «Фенербахче», от которого отстает всего на два очка.

«Иногда отсутствие одного игрока может иметь большое значение. Например, отсутствие Тима и Онуачу. Возможно, мне нужно дать ему отдохнуть, но из-за отсутствия альтернативы на Зубкова ложится серьезная нагрузка», – пояснил Текке.

На счету Зубкова три гола и шесть ассистов в 33 матчах текущего сезона за «Трабзонспор» во всех турнирах. Следующую встречу команда проведет дома в субботу, 2 мая. Соперником «бордовых» станет шестая команда чемпионата «Гезтепе».