Все дальше от Лиги чемпионов. Трабзонспор с Зубковым уступил Коньяспору
Украинец отыграл только первый тайм
В матче 31-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» уступил в гостях «Коньяспору» (1:2). Украинский полузащитник Александр Зубков был заменен после перерыва и результативными действиями не отличился.
В составе хозяев дважды забил Беркан Кутлу, у «бордо-голубых» гол забил Фелипе Аугусто, вышедший на поле вместо Зубкова.
Потеря очков для «Трабзонспора» может стать фатальной в борьбе за место в Лиге чемпионов. За три тура до завершения чемпионата команда Зубкова и Батагова занимает лишь третье место в турнирной таблице, уступая два очка «Фенербахче», который идет вторым.
Чемпионат Турции. 31-й тур, 27 апреля
«Коньяспор» – «Трабзонспор» – 2:1
Голы: Кутлу, 32, 39, Фелипе Аугусто, 79.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Трабзон чудом , або зібравши всі сили може попасти в ЛЧ. Сікан за 6 млн в порівнянні з Осміхеном і Дюраном з Асенсіо це ні про що
У меня на каждый день, на неделю вперёд, график по штук 20 команд/сборных/игроков, за кого поболеть. Бывает процентов на 70 успешно, но чаще это 50/50. Половина побеждает, половина нет.
Трабзонспор сегодня из второй когорты.
♥️💙Но желаю удачи им в следующих матчах!✊