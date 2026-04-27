  Все дальше от Лиги чемпионов. Трабзонспор с Зубковым уступил Коньяспору
27.04.2026 20:00 – FT 2 : 1
27 апреля 2026, 21:55 | Обновлено 27 апреля 2026, 22:39
Все дальше от Лиги чемпионов. Трабзонспор с Зубковым уступил Коньяспору

Украинец отыграл только первый тайм

В матче 31-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» уступил в гостях «Коньяспору» (1:2). Украинский полузащитник Александр Зубков был заменен после перерыва и результативными действиями не отличился.

В составе хозяев дважды забил Беркан Кутлу, у «бордо-голубых» гол забил Фелипе Аугусто, вышедший на поле вместо Зубкова.

Потеря очков для «Трабзонспора» может стать фатальной в борьбе за место в Лиге чемпионов. За три тура до завершения чемпионата команда Зубкова и Батагова занимает лишь третье место в турнирной таблице, уступая два очка «Фенербахче», который идет вторым.

Чемпионат Турции. 31-й тур, 27 апреля

«Коньяспор» – «Трабзонспор» – 2:1

Голы: Кутлу, 32, 39, Фелипе Аугусто, 79.

Андрей Плыгун
Там як і в УПЛ гроші великі водяться в Галатасараї, Фенербахче і Бешикташі.
Трабзон чудом , або зібравши всі сили може попасти в ЛЧ. Сікан за 6 млн в порівнянні з Осміхеном і Дюраном з Асенсіо це ні про що
Поражения часть спорта.
У меня на каждый день, на неделю вперёд, график по штук 20 команд/сборных/игроков, за кого поболеть. Бывает процентов на 70 успешно, но чаще это 50/50. Половина побеждает, половина нет.
Трабзонспор сегодня из второй когорты.
♥️💙Но желаю удачи им в следующих матчах!✊
