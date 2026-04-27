Зубков опередил Кучера и Батагова по матчам в турецкой Суперлиге

Украинский полузащитник турецкого Трабзонспора Александр Зубков сыграл свой 43-й матч в турецкой Суперлиге.

Произошло это в выездной игре 31 тура против Коньяспора.

По количеству сыгранных матчей в чемпионате Турции Зубков вышел на 8 место среди всех украинцев, которые в разное время выступали в Суперлиге, обойдя Александра Кучера и Арсения Батагова (по 42).

Топ-10 украинцев с наибольшим количеством сыгранных матчей в турецкой Суперлиге

121 – Юрий Шелепницкий (78 – Алтай, 24 – Трабзонспор, 19 – Денизлиспор)

84 – Артем Кравец (55 – Кайсериспор, 29 – Коньяспор)

72 – Николай Морозюк (Ризеспор)

62 – Иван Вишневский (40 – Сарьерспор, 22 – Фенербахче)

58 – Виктор Гришко (Трабзонспор)

53 – Евгений Селезнев (29 – Кардемир Карабюкспор, 24 – Акхисарспор)

52 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)

43 – Александр Зубков (Трабзонспор)

42 – Александр Кучер (Кайсериспор)

42 – Арсений Батагов (Трабзонспор)

По количеству матчей за Трабзонспор во всех турнирах Зубков догнал Батагова (по 53). Больше их за клуб из Трабзона сыграл только Виктор Гришко (78).

Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах