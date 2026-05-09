Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хоккеисты вышли в элиту ЧМ, Бензема взял трофей, легкая победа Свитолиной
Другие новости
09 мая 2026, 10:00 | Обновлено 09 мая 2026, 10:01
965
0

Хоккеисты вышли в элиту ЧМ, Бензема взял трофей, легкая победа Свитолиной

Главные новости за 8 мая на Sport.ua

09 мая 2026, 10:00 | Обновлено 09 мая 2026, 10:01
965
0
Хоккеисты вышли в элиту ЧМ, Бензема взял трофей, легкая победа Свитолиной
ФХУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 мая.

1. Большая сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Это произошло благодаря победе сборной Литвы над Польшей

2. ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Поднялись в топ-2, но все зависит от матча Польши и Литвы

3. Взятие ворот, к которому не готовились. Кривбасс переиграл Карпаты
Единственный гол в поединке забил Ассан Сек

4. Смена тренера не помогла. Кудровка уступила Колосу в Ковалевке
Один гол решил судьбу достаточно боевого противостояния

5. Расстроил бывшую команду. Полесье дожало Александрию
Руслан Ротань угадал с заменами

6. Аль-Хиляль с Бензема завоевал Кубок Саудовской Аравии
В финале со счетом 2:1 был обыгран Аль-Холуд

7. Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти

8. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов по футзалу
Поспособствовала этому победа Пальмы над Этуалем

9. Уордли и Дюбуа – драка за нокаут и пояс, оставленный Усиком
Кто из британцев выйдет победителем?

10. Финала не будет. Шахтер его не заслужил
О противостоянии горняков с Кристал Пэлас

По теме:
Шахтер проиграл полуфинал ЛК, гол Роналду, драка в Реале, неудача в хоккее
ПСЖ вышел в финал ЛЧ, гол украинца за Монреаль, неудача в пляжном футболе
Арсенал вышел в финал ЛЧ, победа хоккеистов, драма для Ястремской
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины
Футбол | 09 мая 2026, 08:37 0
Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины
Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины

Виталий Пономарев хочет вывести свою команду в еврокубки

В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09 мая 2026, 07:25 12
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера

Риццоли считает, что Матвей забил чистый гол

ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
Футбол | 08.05.2026, 10:51
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
Футбол | 08.05.2026, 12:17
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Футбол | 09.05.2026, 09:25
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
07.05.2026, 23:26 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 69
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 187
Хоккей
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем