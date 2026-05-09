Хоккеисты вышли в элиту ЧМ, Бензема взял трофей, легкая победа Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 мая.

1. Большая сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею

Это произошло благодаря победе сборной Литвы над Польшей

2. ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией

Поднялись в топ-2, но все зависит от матча Польши и Литвы

3. Взятие ворот, к которому не готовились. Кривбасс переиграл Карпаты

Единственный гол в поединке забил Ассан Сек

4. Смена тренера не помогла. Кудровка уступила Колосу в Ковалевке

Один гол решил судьбу достаточно боевого противостояния

5. Расстроил бывшую команду. Полесье дожало Александрию

Руслан Ротань угадал с заменами

6. Аль-Хиляль с Бензема завоевал Кубок Саудовской Аравии

В финале со счетом 2:1 был обыгран Аль-Холуд

7. Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме

Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти

8. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов по футзалу

Поспособствовала этому победа Пальмы над Этуалем

9. Уордли и Дюбуа – драка за нокаут и пояс, оставленный Усиком

Кто из британцев выйдет победителем?

10. Финала не будет. Шахтер его не заслужил

О противостоянии горняков с Кристал Пэлас