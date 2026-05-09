Хоккеисты вышли в элиту ЧМ, Бензема взял трофей, легкая победа Свитолиной
Главные новости за 8 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 мая.
1. Большая сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Это произошло благодаря победе сборной Литвы над Польшей
2. ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Поднялись в топ-2, но все зависит от матча Польши и Литвы
3. Взятие ворот, к которому не готовились. Кривбасс переиграл Карпаты
Единственный гол в поединке забил Ассан Сек
4. Смена тренера не помогла. Кудровка уступила Колосу в Ковалевке
Один гол решил судьбу достаточно боевого противостояния
5. Расстроил бывшую команду. Полесье дожало Александрию
Руслан Ротань угадал с заменами
6. Аль-Хиляль с Бензема завоевал Кубок Саудовской Аравии
В финале со счетом 2:1 был обыгран Аль-Холуд
7. Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти
8. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов по футзалу
Поспособствовала этому победа Пальмы над Этуалем
9. Уордли и Дюбуа – драка за нокаут и пояс, оставленный Усиком
Кто из британцев выйдет победителем?
10. Финала не будет. Шахтер его не заслужил
О противостоянии горняков с Кристал Пэлас
