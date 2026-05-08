Финала не будет. Шахтер его не заслужил

Выскажу крамольную мысль. Накануне первой игры между «Шахтером» и «Кристал Пэлас» главный тренер лондонской команды Оливер Гласнер весьма осторожно, но целиком уверенно заявил, что, на его взгляд, «Шахтер» будет посильнее «Динамо», с которым «стекольщики» встретились в первом туре основного раунда Лиги конференций.

Я не собираюсь спорить с этим тезисом в части кто сейчас действительно сильнее из двух наших грандов, ибо для меня (да и не только) все и так очевидно. Достаточно взглянуть на турнирную таблицу УПЛ и вспомнить, в чью пользу завершились оба матча между донецкой и киевской командой.

Я о другом хочу сказать. А конкретно – о том, что, вдруг «Динамо» окажись на месте «Шахтера», то есть, в полуфинале Лиги конференций, в матчах против «Кристал Пэлас», этому самому «Кристал Пэлас» пришлось бы сложнее. Заметно сложнее.

Я не утверждаю, что динамовцы в итоге прошли бы лондонцев. Однако то, что Оливеру Гласнеру пришлось бы порядком поднапрячь свой футбольный интеллект и смекалку – в этом я ничуть не сомневаюсь.

И все это тренер «КП» делал бы из-за того, что манера игры «Динамо» иная, нежели манера игры «Шахтера».

Как раз «Шахтер» почти идеально по стилю подходит для «Кристал Пэлас». Донецкая команда «горизонтальная», она пытается играть в контроль мяча. Порой такая игра видится исключительно «контролем ради контроля», без создания моментов. А «КП» в то же время играет совсем по-другому. Футбол у «стекольщиков» «вертикальный», они сознательно отдают мяч, уповая на контратаки и свободное пространство.

Примерно в таком же стиле играет сейчас, точнее, пытается так играть, и наше «Динамо». И вот в противостоянии двух почти идентичных манер игры кому-то пришлось бы искать нестандартные ходы и решения. И этим «кем-то» наверняка был бы «Кристал Пэлас», которому пришлось бы, скрепя зубами, играть первым номером. Намучился бы этот «Кристал Пэлас» в гипотетическом противостоянии с закрытым, силовым и контратакующим «Динамо»…

Это, конечно же, сказка, но в ней, в сказке, то бишь, всегда есть намек, который должен послужить уроком. Я очень надеюсь, что два матча против «Кристал Пэлас» послужат уроком для «Шахтера», и после этих двух матчей с английской командой «Шахтер» станет сильнее. Особенно в преддверии участия «горняков» в следующем сезоне Лиги чемпионов, где условных «брейдабликов» или даже «лехов» в соперниках не может быть по определению.

Однако, в то же время, я более чем уверен, что из первой игры против «Кристал Пэлас» команда Арды Турана никакого поучительного урока не вынесла. Не вынесла потому, что «Шахтер» и в ответном поединке действовал по тем же лекалам. «Оранжево-черные» владели мячом. Подолгу владели мячом, накручивая процент владения до цифры, в два раза превышающую соответствующий показатель «сине-красных».

Да, «Шахтер» при этом владел мячом не только в режиме холостых оборотов, но и создавая при этом опасность у чужих ворот. Однако, вместе с тем, обязательным условием такого доминирования дончан при владении мячом являлась потеря мяча. И порой эта потеря, точнее, эти потери, имели непринужденный характер. То есть, наша команда теряла мяч практически на ровном месте, когда донецкие бразильцы откровенно заигрывались.

Лондонцам при этом не нужно было мудрствовать лукаво. Они просто делали то, что и в первой игре. Собственно, они так почти всегда играют. И эта задача для «КП» не выглядела непосильной. Наоборот, она выглядела заурядной.

Скажу больше: оба матча против «Шахтера» для «Кристал Пэлас» получились заурядными. Команде Оливера Гласнера не пришлось прыгать выше своей головы. Этой команде не пришлось наступать на горло собственной песни. Ей было достаточно наступить на горло чужой песни. И она с этим простым-непростым заданием справилась практически на отлично. Ну, на твердую четверку как минимум.

Я даже в мыслях не допускаю, что Арда Туран собирался наступать на горло собственной песни. Он наверняка настраивал свою команду и на ответную игру практически в такой способ, как и на первую. В том смысле, что тактика не менялась.

Она просто не могла меняться, эта тактика. По той простой причине, что Арда Туран – достаточно прямолинейный тренер. Он был таким и в чемпионате Турции, он таким остался и в чемпионате Украины. Его нынешняя команда пытается играть в олдскульный «бразильский» футбол – «мы все равно вам забьем на один гол больше». Порой такая тактика срабатывает. А порой – не срабатывает.

В противостоянии против «Кристал Пэлас» – не сработала, потому что игроки «Кристал Пэлас» оказались очень крепкими физически, их «функционалка» позволяла делать рывки через все поле, выжимая максимум из возможностей. И с таким футболом футбол Арды Турана не мог совладать по определению, потому что коса, когда находит на камень, практически всегда становится непригодной.

Опять-таки, повторюсь: нынешний «Шахтер» не может играть иначе. Даже не так: нынешний «Шахтер» не способен играть иначе. Он не способен перестроиться. У него нет плана «Б». У «Шахтера» Луческу и Фонсеки был план «Б», а вот у команды Арды Турана иной модели, окромя предложенной, нет.

Я хочу надеяться, что пока нет. Ибо, в противном случае, в основном раунде Лиги чемпионов прямолинейному «Шахтеру» нечего будет ловить. И это очевидно.

А посему Арде Турану, если он и дальше хочет рулить донецкой командой, таки придется по каплях выдавливать из себя Диего Симеоне.