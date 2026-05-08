Аль-Хиляль с Бензема завоевал Кубок Саудовской Аравии

В субботу, 8 мая, состоялся финал Кубка Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Хиляль» и «Аль-Холуд».

Карим Бензема и компания добыли победу со счетом 2:1.

Номинальные гости вышли вперед первыми, забив уже на четвертой минуте. «Аль-Хиляль» это никак не смутило: на 42-й минуте счет сравнял Аль-Давсари, а через пять минут с передачи Бензема победный мяч забил Тео Эрнандес.

Для Карима этот трофей ста первым в составе новой команды: в «Аль-Хиляль» он перебрался зимой из «Аль-Иттихада».

Кубок Саудовской Аравии. Финал

Аль-Хиляль – Аль-Холуд – 2:1

Голы: Аль-Давсари, 42, Тео Эрнандес, 45+2 – Родриго Энрике, 4

