Аль-Хиляль с Бензема завоевал Кубок Саудовской Аравии
В финале со счетом 2:1 был обыгран «Аль-Холуд»
В субботу, 8 мая, состоялся финал Кубка Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Хиляль» и «Аль-Холуд».
Карим Бензема и компания добыли победу со счетом 2:1.
Номинальные гости вышли вперед первыми, забив уже на четвертой минуте. «Аль-Хиляль» это никак не смутило: на 42-й минуте счет сравнял Аль-Давсари, а через пять минут с передачи Бензема победный мяч забил Тео Эрнандес.
Для Карима этот трофей ста первым в составе новой команды: в «Аль-Хиляль» он перебрался зимой из «Аль-Иттихада».
Кубок Саудовской Аравии. Финал
Аль-Хиляль – Аль-Холуд – 2:1
Голы: Аль-Давсари, 42, Тео Эрнандес, 45+2 – Родриго Энрике, 4
