Премьер-лига
Кривбасс
08.05.2026 14:15 – FT 1 : 0
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 16:16 | Обновлено 08 мая 2026, 17:05
Взятие ворот, к которому не готовились. Кривбасс переиграл Карпаты

Единственный гол в поединке забил Ассан Сек

08 мая 2026, 16:16 | Обновлено 08 мая 2026, 17:05
Главный тренер «Кривбасса» Патрик Ван Леувен после ничьи с «Полтавой» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо Рохаса и Дибанго на поле вышли Бекавац и Джонс. Франсиско Фернандес после ничьи с ЛНЗ также совершил две ротации: вместо Бруниньо и Фаала в игру вступили Шах и Карабин.

Гости активнее начали игру и в начале игры Алькайн с правого фланга ворвался в штрафную, но Бекавац в подкате ликвидировал угрозу. Хозяева ответили атакой, которую должен был завершать ударом Сек, но в итоге все завершилось угловым ударом.

Игровых столкновений было немало и в итоге произошла вынужденная замена: вместо Сапуги на поле вышел Эдсон. Мог открыть счет Сыч, но пробил рядом со штангой. Одна из атак «Карпат» заверилась точным ударом Костенко, но арбитр заиксенировал положение вне игры. Вскоре не хватило точности Карабину, который сходу пробил в руки вратарю.

Очередная же атака «Кривбасса завершилась голом. После фланговой передачи Юрчеца на дальнюю штангу отличился Сек, на миг опередив Бабогло. Сенегальский легионер отличился в своей второй подряд игре в УПЛ. «Карпаты» прервали «сухую» рекордную для клуба серию, длившуюся 687 минут. Мог отличиться и Мендоза, но прицельный удар венесуэльцу не удался.

В начале второго тайма мог увеличить счет Мендоза, но Домчак сыграл надежно. Вскоре атака «Карпат» по правому краю завершилась опасным ударом Карабина, пробившего рядом с дальней стойкой ворот. Имел возможность сравнять счет и Алькайн, но Кемкин был на месте.

Гости продолжали більше владеть мячом и создавать моменты. Костенко совершил рейд в штрафную, обыграл вратаря и делал передачу на Карабина, однако защитники помешали нанести прицельный удар. Подключался к атакам и Мирошниченко, пробивший в руки вратарю.

Вскоре Кемкин спасает ворота, в прыжке парируя удар Чачуа. Очередной момент имел и Мендоза, с ударом которого справился Домчак. Не хватило точности и удару Мулика, который с выгодной позиции пробил мимо ворот.

В итоге «Кривбасс» провел 750-й матч в УПЛ и одержал победу. Безничейная домашняя серия криворожского клуба продолжается в чемпионате 6 игр – 4 победы и 2 поражения. С другой стороны, завершилась беспроигрышная серия «Карпат», которая продолжалась в УПЛ 8 игр: 5 побед и 3 ничьи.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Кривбасс» – «Карпаты» – 1:0

Гол: Сек, 32

Предупреждения: Джонс, 44, Мендоза, 89, Кемкин, 90+3 – Эдсон Фернандо, 30, Шах, 59, Холод, 90+1

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Джонс, Виливальд, Юрчец – Шевченко, Араухо, Задерака – Мендоза (Боржес, 89), Сек (Герберт, 68), Бар Лин (Мулик, 68)

«Карпаты»: Домчак – Лях, Холод, Бабогло, Сыч (Мирошниченко, 60) – Шах (Рубчинский, 60), Сапуга (Эдсон Фернандо, 16, Эрики, 80), Чачуа – Костенко, Карабин (Квасница, 80), Алькайн

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)

Удары (в створ): 14 (7) – 14 (7)

Угловые: 4 – 6

Оффсайды: 2 – 4

КРИВБАСС – КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

Юрий НАЗАРКЕВИЧ
Дмитрий Телицын Sport.ua
Львовяне, не печальтесь. Приходите послезавтра на стадион стать свидетелями коронации нового Чемпиона!🥇⚒️😇
А жаль львовян, моменты были
