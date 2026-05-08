В пятницу, 8 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Карпатами». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 13:00.

Два последних поединка стали настоящей аномалией для «Кривбасса». Сначала команда ван Леувена в матче с 11 голами проиграла «Динамо», а в следующей игре с «Полтавой» «Кривбасс» быстро забил два мяча, однако так же быстро пропустил трижды и смог спастись от проигрыша только в конце поединка.

Другое дело «Карпаты», после не совсем удачного старта весенней части сезона, выдали беспроигрышную серию из восьми поединков подряд, в которых «львами» было обыграно «Динамо», и отобраны очки у ЛНЗ. Одну из важных ролей в успехе львовян сыграл Назар Домчак, отразивший в крайнем поединке четвертое пенальти подряд в сезоне.

Теперь на подопечных Фернандеса ожидает выезд в Кривой Рог, где местный «Кривбасс» захочет вернуть долг за сокрушительное поражение в первом круге, и увеличить отрыв от «львов».

Напомним, что в первом круге «Карпаты» разгромили «Кривбасс» со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.36 для «Кривбасса» и 2.04 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.