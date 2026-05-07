Кривбасс – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды раньше обходились без ничьих

В пятницу, 8 мая, «Карпаты» в Кривом Роге на стадионе «Горняк» сыграют матч 27-го тура УПЛ против «Кривбасса». В предыдущих встречах соперники вничью еще не играли.

Кривбасс

В предыдущем туре «Кривбасс» в гостях встречался с «Полтавой» и сыграл вничью со счетом 3:3. После игры главный тренер криворожского клуба Патрик Ван Леувен отметил: «Мы начали хорошо. Забили два гола, но потом, не знаю, что произошло, мы сразу начали пропускать голы. Это, можно так сказать, любительское поведение – вместо того, чтобы использовать голы в качестве мотивации, мы расслабились и стали слишком легкомысленными».

Подопечные нидерландца Ван Леувена находятся на 7-м месте. Венесуэлец Глейкер Мендоза, забивший 4 гола в ворота «Динамо», стал лучшим игроком апреля в УПЛ. «Кривбасс» проведет 750-й матч в чемпионате и может потерпеть 100-е домашнее поражение. Безничейная домашняя серия криворожского клуба продолжается в чемпионате 5 игр – три победы и два поражения.

Карпаты

«Карпаты» в прошлом туре дома сыграли вничью с ЛНЗ со счетом 0:0 и занимают 9-е место. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес отметил: «Игра была ровной, обе команды показывали разные стили игры. Ощущение двояко, ведь мы могли проиграть, если бы они реализовали пенальти. С другой стороны, у нас были моменты, чтобы открыть счет в матче. Думаю, что мы контролировали игру в определенных фазах, но нам не хватило в последней трети поля проявления индивидуального мастерства».

Беспроигрышная серия «зелено-белых» продолжается в УПЛ 8 игр: пять побед и три ничьи. При этом ворота «Карпат», защищаемые Назаром Домчаком, сохраняются «сухими» на протяжении рекордных для клуба 665-ти минут. Львовяне не пропускали голов в семи подряд матчах. «Карпаты» могут провести 10-й безголевой гостевой матч в УПЛ. Подопечные Франсиско Фернандеса, который, кстати, был признан лучшим тренером апреля в УПЛ, в случае победы сократят отставание от «Кривбасса» лишь до одного очка.

Статистика встреч

Пути «Карпат» три раза пересекались с криворожским клубом в УПЛ и соперники обходились без ничьих. Дважды побеждали «зелено-белые» и в одной игре была виктория «красно-белых». Предыдущая игра чемпионата в Кривом Роге состоялась еще 14 декабря 2024 года и тогда хозяева поля победили со счетом 2:0. В составе «Кривбасса» голы забивали Хрвое Илич и Егор Твердохлеб.

Фемида

Арбитром матча назначен Алексей Деревинский (Хмельницкий), для которого это будет 56-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 3 игры и трижды побеждали. «Кривбасс» при Деревинском провел 6 матчей – 3 победы, ничья и 2 поражения.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» не проигрывают на протяжении восьми игр. В предыдущих двух матчах чемпионата «Кривбасс» не побеждал. Прогнозируем ничью в Кривом Роге.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Рохас, Дибанго, Шевченко, Задирака, Бар Лин, Сек, Мендоза, Парако.

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Холод, Бабогло, Лях, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Алькайн, Фаал.

