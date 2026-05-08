Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам не повезло с судейскими решениями в прошлых матчах»
Премьер-лига
Кривбасс
08.05.2026 14:15 – FT 1 : 0
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 17:37 | Обновлено 08 мая 2026, 18:39
254
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам не повезло с судейскими решениями в прошлых матчах»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

08 мая 2026, 17:37 | Обновлено 08 мая 2026, 18:39
254
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам не повезло с судейскими решениями в прошлых матчах»
ФК Карпаты. Патрик ван Леувен

Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен поделился эмоциями после матча своей команды против Карпат (1:0) в 27 туре Украинской Премьер-лиги.

– Считаю, что мы хорошо провели матч. Очень хороший старт был. Мы хорошо подготовились к атакующему стилю Карпат. Я удовлетворен работой Ассана Сека и тем, как он забил свой гол.

Да и вообще всей командой. Во втором тайме мы больше играли на оборону, чтобы удержать счет и увеличить его. Моменты имели и Задерака, и Шевченко, и Араухо, и Джованни, и Мендоза. В общем, я доволен результатом сегодня. Также я доволен работой нашей обороны. Она сегодня работала с начала и до конца. И это показывает, что они учатся на своих ошибках, допущенных ранее.

– Что для вас значит эта победа?

– Для меня эта победа означает, что мы много работали. Нам не повезло с судейскими решениями в прошлых матчах. Однако мы учимся на собственных ошибках, прогрессируя. Для меня эта победа – показатель нашего прогресса как команды.

– Кемкин будет играть до конца чемпионата?

– Увидим. Если он собирает желтые карточки, то, может, и не будет. Еще три матча осталось, – сказал тренер.

По теме:
Досрочный чемпион Первой лиги уже формирует состав на УПЛ
Полесье – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Не устояли в меньшинстве. ЮКСА забила первой, но проиграла Левому Берегу
Патрик ван Леувен пресс-конференция Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
Футбол | 07 мая 2026, 23:26 4
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик

Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси

Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08 мая 2026, 07:52 21
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию

Андрей Лунин покинет «Реал»

Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Баскетбол | 08.05.2026, 11:59
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Футбол | 08.05.2026, 07:07
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Игроки и тренерский штаб Черноморца могут заработать три миллиона гривен
Футбол | 08.05.2026, 17:27
Игроки и тренерский штаб Черноморца могут заработать три миллиона гривен
Игроки и тренерский штаб Черноморца могут заработать три миллиона гривен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
07.05.2026, 07:03 8
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 112
Хоккей
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем