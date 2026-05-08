Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам не повезло с судейскими решениями в прошлых матчах»

Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен поделился эмоциями после матча своей команды против Карпат (1:0) в 27 туре Украинской Премьер-лиги.

– Считаю, что мы хорошо провели матч. Очень хороший старт был. Мы хорошо подготовились к атакующему стилю Карпат. Я удовлетворен работой Ассана Сека и тем, как он забил свой гол.

Да и вообще всей командой. Во втором тайме мы больше играли на оборону, чтобы удержать счет и увеличить его. Моменты имели и Задерака, и Шевченко, и Араухо, и Джованни, и Мендоза. В общем, я доволен результатом сегодня. Также я доволен работой нашей обороны. Она сегодня работала с начала и до конца. И это показывает, что они учатся на своих ошибках, допущенных ранее.

– Что для вас значит эта победа?

– Для меня эта победа означает, что мы много работали. Нам не повезло с судейскими решениями в прошлых матчах. Однако мы учимся на собственных ошибках, прогрессируя. Для меня эта победа – показатель нашего прогресса как команды.

– Кемкин будет играть до конца чемпионата?

– Увидим. Если он собирает желтые карточки, то, может, и не будет. Еще три матча осталось, – сказал тренер.