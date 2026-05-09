9 мая состоится матч между луганской «Зарей» и харьковским «Металлистом 1925» в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Главный арбитр встречи – Клим Заброда.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Металлист 1925» занимает шестое место, имея в активе 45 очков. «Заря» располагается немного ниже – на восьмой позиции с 38 баллами.

Матч первого круга УПЛ между командами завершился поражением «Металлиста 1925» со счетом 1:3.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Заря – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.00 для «Зари» и 2.26 для «Металлиста 1925». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.