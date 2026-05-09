Заря – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 27-го тура УПЛ состоится 9 мая в 18:00 по киевскому времени
9 мая состоится матч между луганской «Зарей» и харьковским «Металлистом 1925» в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Главный арбитр встречи – Клим Заброда.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Металлист 1925» занимает шестое место, имея в активе 45 очков. «Заря» располагается немного ниже – на восьмой позиции с 38 баллами.
Матч первого круга УПЛ между командами завершился поражением «Металлиста 1925» со счетом 1:3.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
