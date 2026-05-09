Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси отказался назвать сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2026
Чемпионат мира
09 мая 2026, 00:49 |
56
0

Месси отказался назвать сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2026

Лионель не считает, что его команда находится в лучшей форме

09 мая 2026, 00:49 |
56
0
Месси отказался назвать сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026).

Аргентинцы являются действующими обладателями трофея и будут защищать его летом, однако их легендарный нападающий в список претендентов не включил.

«Франция снова выглядит очень сильной, в ее составе так много игроков высочайшего уровня. Испания тоже, Бразилия — хоть они уже некоторое время не демонстрируют лучшей формы, но всегда остаются претендентами на победу. Португалия, на мой взгляд, также имеет очень конкурентоспособную сборную», — заявил Месси.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Турнир пройдет в США с 11 июня по 19 июля.

По теме:
МЕССИ: «Этот игрок напоминает меня в начале карьеры»
«Никаких сомнений». Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории
ВИДЕО. adidas выпустил лучшую футбольную рекламу года?
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Андрей Плыгун Источник: beIN Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Хоккей | 08 мая 2026, 19:13 68
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией

Поднялись в топ-2, но все зависит от матча Польши и Литвы

Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08 мая 2026, 09:23 24
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ

В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас

Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Хоккей | 08.05.2026, 23:02
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 08.05.2026, 05:55
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
Футбол | 08.05.2026, 23:35
ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 165
Хоккей
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 112
Хоккей
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
07.05.2026, 23:26 6
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 22
Футбол
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
08.05.2026, 00:25 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем