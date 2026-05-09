Месси отказался назвать сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2026

38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026).

Аргентинцы являются действующими обладателями трофея и будут защищать его летом, однако их легендарный нападающий в список претендентов не включил.

«Франция снова выглядит очень сильной, в ее составе так много игроков высочайшего уровня. Испания тоже, Бразилия — хоть они уже некоторое время не демонстрируют лучшей формы, но всегда остаются претендентами на победу. Португалия, на мой взгляд, также имеет очень конкурентоспособную сборную», — заявил Месси.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Турнир пройдет в США с 11 июня по 19 июля.