  4. МЕССИ: «Этот игрок напоминает меня в начале карьеры»
08 мая 2026, 22:27
МЕССИ: «Этот игрок напоминает меня в начале карьеры»

Ямаль – лучший представитель своего поколения, уверен легендарный аргентинец

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился своим мнением о том, кто из современных игроков сегодня больше всего напоминает его в молодости.

«Ламин Ямаль больше всего напоминает мне самого себя в начале карьеры. Я не сомневаюсь: для меня Ламин – лучший в этом новом поколении... Благодаря тому, чего он уже достиг, и тому будущему, которое его ждет», – заявил аргентинец.

На счету Ямаля 24 гола и 18 результативных передач в 45 матчах за «Барселону».

Лионель Месси Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Barca Universal
