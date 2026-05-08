МЕССИ: «Этот игрок напоминает меня в начале карьеры»
Ямаль – лучший представитель своего поколения, уверен легендарный аргентинец
Легендарный экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился своим мнением о том, кто из современных игроков сегодня больше всего напоминает его в молодости.
«Ламин Ямаль больше всего напоминает мне самого себя в начале карьеры. Я не сомневаюсь: для меня Ламин – лучший в этом новом поколении... Благодаря тому, чего он уже достиг, и тому будущему, которое его ждет», – заявил аргентинец.
На счету Ямаля 24 гола и 18 результативных передач в 45 матчах за «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
