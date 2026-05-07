Месси отреагировал на второй подряд выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов
Легендарный аргентинец аплодирует своей бывшей команде
6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26, в котором «Бавария» сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1). По сумме двух матчей со счётом 6:5 в финал главного европейского кубка вышли парижане.
Этот выход в финал Лиги чемпионов стал для «Пари Сен-Жермен» вторым подряд. В прошлом году подопечные Луиса Энрике в финале обыграли миланский «Интер» (5:0).
На выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов 2025/26 отреагировал бывший игрок парижан, легендарный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси:
«👏👏👏», – написал Лео под соответствующей публикацией в Instagram.
В финале Лиги чемпионов 2025/26 «ПСЖ» сыграет против «Арсенала». Матч состоится 30 мая 2026 года.
