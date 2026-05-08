08 мая 2026, 22:29 | Обновлено 08 мая 2026, 22:31
Джокович пояснил, почему вылетел из Мастерса в Риме в первом же раунде

Новак пообщался с журналистами после поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) сенсационно проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Новак в борьбе уступил хорвату Дино Прижмичу (ATP 79) в трех сетах.

Джокович поделился с журналистами мыслями о поединке на послематчевой пресс-конференции.

– Я знаю, что вы не хотите преуменьшать заслуги соперника, но возникло ощущение, что вы чувствовали некий дискомфорт на корте? Что вас беспокоило?

– Надеюсь, вы понимаете, что я не буду об этом говорить. Я хочу поздравить Дино. Сегодня он заслуженно победил.

Да, я приехал, чтобы сыграть матч или даже больше. К сожалению, получился только один матч. Ничего страшного. Я рад хотя бы тому, что боролся до конца. Хочу поблагодарить зрителей. Они снова были невероятны. Я очень ценю ту поддержку и любовь, которые я получаю.

– Насколько тяжелой была подготовка к этому турниру? В прошлом году вам было трудно на Мастерсах, но вы восстановились и хорошо сыграли на Ролан Гаррос.

– Да, если честно, подготовка не идеальная. Не припомню, чтобы за последние пару лет у меня была подготовка, при которой у меня не было бы каких-либо физических проблем или проблем со здоровьем перед турниром. Всегда что-то да происходит. Это своего рода новая реальность, с которой мне приходится справляться.

Да, это расстраивает. В то же время это мое решение – все равно выступать в таком состоянии и в таких условиях. Что есть, то есть.

– Уверены ли вы, что сможете быть в хорошей форме к Ролан Гаррос?

– Не знаю. Надеюсь (улыбается). Посмотрим, что будет.

– Планируете ли вы сыграть в этом году еще на каком-нибудь турнире, может быть в Женеве?

– Нет. В этом году – нет. Я сразу отправлюсь в Париж.

– Почему?

– Таково решение. Таково решение.

– Несколько слов об игре Дино (Прижмича). Вы его кумир. У него действительно сильные удары. Как вам было справляться с этим на корте?

– Да. Думаю, он предпочитает играть на грунте, судя по тому, что я видел за последние годы его карьеры в Туре. Он отличный соперник, отличный боец, отличный парень. Я знаю его уже несколько лет. Очевидно, мы говорим на одном языке, поэтому я всегда желаю ему всего наилучшего.

Сегодня он определенно показал теннис высокого уровня. Я сказал ему у сетки, что его форхенд значительно улучшился. Что бы он ни делал со своей командой, это приносит хорошие результаты. Ему просто нужно продолжать в том же духе.

Да, я думал об этом еще два, два с половиной года назад, когда мы играли в Австралии (Aus Open-2024), кажется, в первом раунде. Я считал, что у него огромный талант и потенциал. Надеюсь, он сможет оставаться здоровым, потому что знаю, как он страдал из-за травм. Если все сложится, он действительно сможет далеко продвинуться в рейтинге.

– Невозможно радоваться, когда проигрываешь. В то же время нельзя ожидать высокий уровень, когда так мало играешь. Разочарованы ли вы своей игрой? Ожидали ли вы сыграть намного лучше или более-менее?

– Ну, в общем-то, все было нормально. Я играл не так уж плохо. Честно говоря, я не думаю, что играл плохо. Ладно, второй сет, конечно, стоит забыть, учитывая то, как я себя чувствовал на корте. Но первый и третий были хороши. Все было нормально. В конце концов, это была хорошая борьба.

Конечно, я вижу, чего мне не хватает. Я определенно не там, где хочу быть, чтобы играть на высшем уровне, соревноваться на высшем уровне и иметь возможность пройти далеко.

В конце концов, играть-то надо. Начинать нужно с чего-то. Я хотел начать раньше, но не смог. Так что да, вот как оно есть. Ситуация такая, какая есть. Просто нужно адаптироваться к ней и извлечь из нее максимум.

Я тренируюсь усердно. Тренируюсь столько, сколько позволяет мне тело. А как это отразится на корте – это действительно непредсказуемо.

