В субботу, 9 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени 17:00.

Сандерленд

Для новичка Премьер-лиги текущий сезон складывается достаточно успешно. После 35 матчей чемпионата Англии на балансе «черных кошек» уже 47 очков, благодаря которым они находятся на 12-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны еврокубков еще вполне достижимо – 4 зачетных пункта за 3 игры до завершения соревнований.

В Кубке Англии «Сандерленду» удалось переиграть «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед», однако на стадии 1/4 финала клуб неожиданно проиграл перволиговому «Порту Вейлу».

Манчестер Юнайтед

Для Манчестер Юнайтед сезон также проходит хорошо – особенно после назначения Майкла Каррика. После 35 туров Премьер-лиги на балансе «красных дьяволов» уже 64 очка, что пока позволяют им находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Главная цель на сезон для клуба уже выполнена, ведь МЮ уже гарантировал себе участие в основном этапе Лиги чемпионов на сезон 2026/27.

Однако в Кубке Англии у манчестерцев не удалось – клуб уступил «Брайтону» со счетом 1:2 на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

За последние 9 лет коллективы встречались между собой только раз – в 1 круге текущего сезона чемпионата Англии. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Манчестер Юнайтед».

Интересные факты

«Сандерленд» проиграл в 4/5 предыдущих домашних поединках.

За последние 3 игры «Сандерленд» пропустил 10 голов.

«Манчестер Юнайтед» не хранил ворота сухими в 7/8 предыдущих матчах.

Прогноз Sport.ua: победа «МЮ» с коэффициентом 1.89 по линии БК betking.