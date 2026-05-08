Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Сандерленд
09.05.2026 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2026, 21:34 | Обновлено 08 мая 2026, 21:39
22
0

Сандерленд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 9 мая в 17:00 по Киеву

08 мая 2026, 21:34 | Обновлено 08 мая 2026, 21:39
22
0
Сандерленд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Сандерленд

В субботу, 9 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени 17:00.

Сандерленд

Для новичка Премьер-лиги текущий сезон складывается достаточно успешно. После 35 матчей чемпионата Англии на балансе «черных кошек» уже 47 очков, благодаря которым они находятся на 12-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны еврокубков еще вполне достижимо – 4 зачетных пункта за 3 игры до завершения соревнований.

В Кубке Англии «Сандерленду» удалось переиграть «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед», однако на стадии 1/4 финала клуб неожиданно проиграл перволиговому «Порту Вейлу».

Манчестер Юнайтед

Для Манчестер Юнайтед сезон также проходит хорошо – особенно после назначения Майкла Каррика. После 35 туров Премьер-лиги на балансе «красных дьяволов» уже 64 очка, что пока позволяют им находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Главная цель на сезон для клуба уже выполнена, ведь МЮ уже гарантировал себе участие в основном этапе Лиги чемпионов на сезон 2026/27.

Однако в Кубке Англии у манчестерцев не удалось – клуб уступил «Брайтону» со счетом 1:2 на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

За последние 9 лет коллективы встречались между собой только раз – в 1 круге текущего сезона чемпионата Англии. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Манчестер Юнайтед».

Интересные факты

  • «Сандерленд» проиграл в 4/5 предыдущих домашних поединках.
  • За последние 3 игры «Сандерленд» пропустил 10 голов.
  • «Манчестер Юнайтед» не хранил ворота сухими в 7/8 предыдущих матчах.

Прогноз Sport.ua: победа «МЮ» с коэффициентом 1.89 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Сандерленд
9 мая 2026 -
17:00
Манчестер Юнайтед
Победа МЮ 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чернигов – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Мидлсбро – Саутгемптон. Прогноз и анонс на полуфинал Чемпионшипа
Сандерленд Манчестер Юнайтед прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08 мая 2026, 07:30 11
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица

Сложно рассчитывать на топ-2 и элиту

Решение принято. Гасперини нашел новую команду для Довбика
Футбол | 08 мая 2026, 21:02 0
Решение принято. Гасперини нашел новую команду для Довбика
Решение принято. Гасперини нашел новую команду для Довбика

Украинец может перейти в «Фиорентину»

Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08.05.2026, 07:52
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Футбол | 08.05.2026, 17:25
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 23:51
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
07.05.2026, 07:32 4
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 112
Хоккей
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
07.05.2026, 23:26 5
Футбол
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем