Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд – Ман Юнайтед – 0:0. Чудесный Ламменс. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Сандерленд
09.05.2026 17:00 – FT 0 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 мая 2026, 23:50 | Обновлено 10 мая 2026, 00:33
25
0

Сандерленд – Ман Юнайтед – 0:0. Чудесный Ламменс. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор мата 36-го тура АПЛ

09 мая 2026, 23:50 | Обновлено 10 мая 2026, 00:33
25
0
Сандерленд – Ман Юнайтед – 0:0. Чудесный Ламменс. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сенне Ламменс

В субботу, 9 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором встретились «Сандерленд» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды разошлись миром – 0:0. Впечатляющий матч выдал голкипер гостей Сенне Ламменс, который спас команду от нескольких пропущенных мячей.

«Манчестер Юнайтед» с 65 очками идет на третьем месте. «Сандерленд» с 48 пунктами – 12-й.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Сандерленд – Манчестер Юнайтед – 0:0

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Бывший босс Тоттенхэма выставил на продажу коллекцию искусства на £200 млн
ВИДЕО. Гвардиола взорвал зал шуткой о соперничестве с Арсеналом
Пеп ГВАРДИОЛА: «Будем делать свою работу и ждать»
Сенне Ламменс Сандерленд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
Бокс | 09 мая 2026, 08:31 5
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере

Риакпоре считает, что украинец проиграл Чисоре

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 09 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии
Футбол | 10.05.2026, 00:19
ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии
ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09.05.2026, 07:25
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
Теннис | 09.05.2026, 19:21
Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 41
Футбол
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 2
Бокс
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 15
Хоккей
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 192
Хоккей
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 26
Футбол
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем