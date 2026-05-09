Сандерленд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 мая в 17:00 матч чемпионата Англии
9 мая состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Манчестер Юнайтед».
Поединок пройдет на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде.
Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает третье место (64 очка), а «Сандерленд» – на 12-й (47 баллов).
Последняя очная встреча команд состоялась 4 октября и завершилась домашней победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Интересно, что в последних шести матчах «красные дьяволы» одержали пять побед над соперником, тогда как «Сандерленд» лишь однажды сумел набрать три очка.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
