Вратарь, который покинет Карпаты, интересен двум клубам УПЛ

Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 20:56 |
1274
Ранее Андрей Клищук поиграл в высшем дивизионе за СК «Днепр-1» и «Кривбасс»

ФК Карпаты. Андрей Клищук

Как стало известно Sport.ua, опытный голкипер Андрей Клищук, который по окончании контракта с «Карпатами» (действует до 30 июня этого года) покинет клуб, может продолжить карьеру в другой команде Премьер-лиги. По нашей информации, два клуба украинской элиты уже выходили на экс-вратаря «Днепра-1» и «Кривбасса» (72 матча в УПП) относительно возможного сотрудничества. Но о предметных договоренностях говорить пока рано.

33-летний Клищук присоединился к «Карпатам» летом прошлого года. В августе-сентябре воспитанник измаильского футбола трижды выходил на поле в чемпионате (пропустил 4 мяча), а еще 15 раз он попадал в заявку на матчи в качестве запасного, страхуя талантливого Назара Домчака.

Ранее Sport.ua сообщал, что по завершении сезона вместе с Клищуком «Карпаты» покинет еще один опытный голкипер – 34-летний Роман Мысак. Также сообщалось о вероятном возвращении летом во Львов после аренды в «Кривбассе» 23-летнего Александра Кемкина и вероятный переход из «Руха» 22-летнего Юрия-Владимира Гереты.

Сейчас «Карпаты» занимают девятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 37 очков после 27 матчей.

В следующем туре 12 мая команда Франсиско Фернандеса сыграет в Житомире с «Металлистом 1925».

