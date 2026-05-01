  4. Карпаты по завершении чемпионата покинут два опытных голкипера
Карпаты по завершении чемпионата покинут два опытных голкипера

Ротация должна способствовать конкуренции

ФК Карпаты. Андрей Клищук

Как стало известно Sport.ua, в межсезонье в Карпатах не обойдется без изменений среди вратарей.

По имеющейся информации, у 33-летнего Андрея Клищука и 34-летнего Романа Мысака 30 июня истекают контракты, и они вряд ли будут пролонгированы. Ветераны не сумели составить конкуренцию юному Назару Домчаку: Клищук принял участие в трех календарных матчах, а Мысак постоянно был в запасе.

«Карпаты» планируют пригласить из «Руха» 22-летнего Юрия-Владимира Герету и вернуть из аренды из «Кривбасса» 23-летнего Александра Кемкина. Они должны обострить конкуренцию за место в стартовом составе.

Также 30 июня истекает контракт еще у одного ветерана – 34-летнего защитника Владимира Адамюка. Его склонность к травмам может помешать остаться в «Карпатах».

И только 32-летний Амвросий Чачуа может не волноваться за свое будущее. Хотя у него соглашение также до конца текущего сезона, однако оно будет продолжено, ведь Чачуа верой и правдой служит «Карпатам» уже много лет и является капитаном команды.

Также пока не решено, будут ли выступать в дальнейшем за «Карпаты» легионеры Бруниньо и Бабукарр Фаал. У них действующие контракты, но ими активно интересуются не только клубы УПЛ, но и из-за границы.

«Карпаты» набрали 36 очков в чемпионате и занимают 8-е место, а в 26-м туре 2 мая будут принимать ЛНЗ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Андрей Клищук Роман Мысак Назар Домчак Юрий-Владимир Герета Александр Кемкин
Андрей Писаренко
