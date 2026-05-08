«Команда очень сырая, нет лидеров». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
«Шахтер» проиграл «Кристал Пэлас» и ответный матч 1/2 финала Лиги конференций
В четверг, 7 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «Шахтер» на выезде со счетом 1:2 проиграл «Кристал Пэлас». Украинский клуб прекратил борьбу за трофей.
После поражения «Шахтера» в первом матче со счетом 1:3 у болельщиков было мало надежд на общий успех. Но некоторые надеялись, что команда хотя бы не проиграет в ответном матче. Тем не менее, футболистов стоит похвалить за выход в полуфинал еврокубка.
Норм сыграли, полуфинал еврокубков это достижение тоже серьезное, но над защитой нужно работать точно. А так молодцы.
SERHIY: Играли достойно. Стыдно быть не должно. Команда очень сырая. Молодая команда. Нет лидеров.
Yana: Защита дно, надеюсь, до ЛЧ Шахтер апгрейднут, чтобы Матвиенко и другие не позорились.
Maks: Спасибо за сезон. Первый раз за долгие годы не стыдно за нашу команду.
Nazar Abramov: Очки налутали и проиграли тем, кому не стыдно проиграть (половина АПЛ не даст соврать)
Illiа Deulin: Давно мы с еврокубками в мае не прощались. Солидно, спасибо.
Nazar: Играли хорошо, не повезло, что в первом матче Пэлас забили рано, они играют в основном на контратаках и это им дало возможность. Но все равно молодцы.
Олександр: Благодарен за еврокубковый сезон. Летом бразильские дети подрастут, пройдут сборы и вперед в Лигу чемпионов!
Олег: Спасибо за сезон, летом надо не вингеров покупать, а защитников.
nazariy: Если вы вдруг расстроились, то вспомните, что Динамо даже из группы не вышло. Будем сильнее.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Винисус так старался себя продать, что просто опозорился и его сняли в первом тайме. Потенциальный лидер Очеретько, он сейчас в Шахтере самый прогрессирующий.
возрастные Матвиенко и две Педриньи не лидеры в игровом плане. Тем более Бондарь.