«Команда очень сырая, нет лидеров». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК

В четверг, 7 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «Шахтер» на выезде со счетом 1:2 проиграл «Кристал Пэлас». Украинский клуб прекратил борьбу за трофей.

После поражения «Шахтера» в первом матче со счетом 1:3 у болельщиков было мало надежд на общий успех. Но некоторые надеялись, что команда хотя бы не проиграет в ответном матче. Тем не менее, футболистов стоит похвалить за выход в полуфинал еврокубка.

Норм сыграли, полуфинал еврокубков это достижение тоже серьезное, но над защитой нужно работать точно. А так молодцы.

SERHIY: Играли достойно. Стыдно быть не должно. Команда очень сырая. Молодая команда. Нет лидеров.

Yana: Защита дно, надеюсь, до ЛЧ Шахтер апгрейднут, чтобы Матвиенко и другие не позорились.

Maks: Спасибо за сезон. Первый раз за долгие годы не стыдно за нашу команду.

Nazar Abramov: Очки налутали и проиграли тем, кому не стыдно проиграть (половина АПЛ не даст соврать)

Illiа Deulin: Давно мы с еврокубками в мае не прощались. Солидно, спасибо.

Nazar: Играли хорошо, не повезло, что в первом матче Пэлас забили рано, они играют в основном на контратаках и это им дало возможность. Но все равно молодцы.

Олександр: Благодарен за еврокубковый сезон. Летом бразильские дети подрастут, пройдут сборы и вперед в Лигу чемпионов!

Олег: Спасибо за сезон, летом надо не вингеров покупать, а защитников.

nazariy: Если вы вдруг расстроились, то вспомните, что Динамо даже из группы не вышло. Будем сильнее.