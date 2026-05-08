  4. «Команда очень сырая, нет лидеров». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
08 мая 2026, 16:24 | Обновлено 08 мая 2026, 16:25
«Шахтер» проиграл «Кристал Пэлас» и ответный матч 1/2 финала Лиги конференций

В четверг, 7 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «Шахтер» на выезде со счетом 1:2 проиграл «Кристал Пэлас». Украинский клуб прекратил борьбу за трофей.

После поражения «Шахтера» в первом матче со счетом 1:3 у болельщиков было мало надежд на общий успех. Но некоторые надеялись, что команда хотя бы не проиграет в ответном матче. Тем не менее, футболистов стоит похвалить за выход в полуфинал еврокубка.

Норм сыграли, полуфинал еврокубков это достижение тоже серьезное, но над защитой нужно работать точно. А так молодцы.

SERHIY: Играли достойно. Стыдно быть не должно. Команда очень сырая. Молодая команда. Нет лидеров.

Yana: Защита дно, надеюсь, до ЛЧ Шахтер апгрейднут, чтобы Матвиенко и другие не позорились.

Maks: Спасибо за сезон. Первый раз за долгие годы не стыдно за нашу команду.

Nazar Abramov: Очки налутали и проиграли тем, кому не стыдно проиграть (половина АПЛ не даст соврать)

Illiа Deulin: Давно мы с еврокубками в мае не прощались. Солидно, спасибо.

Nazar: Играли хорошо, не повезло, что в первом матче Пэлас забили рано, они играют в основном на контратаках и это им дало возможность. Но все равно молодцы.

Олександр: Благодарен за еврокубковый сезон. Летом бразильские дети подрастут, пройдут сборы и вперед в Лигу чемпионов!

Олег: Спасибо за сезон, летом надо не вингеров покупать, а защитников.

nazariy: Если вы вдруг расстроились, то вспомните, что Динамо даже из группы не вышло. Будем сильнее.

Ризнык лидер. Еще один лидер этой команды Алиссон, но у него игра не пошла.
Винисус так старался себя продать, что просто опозорился и его сняли в первом тайме. Потенциальный лидер Очеретько, он сейчас в Шахтере самый прогрессирующий. 
возрастные Матвиенко и две Педриньи не лидеры в игровом плане. Тем более Бондарь. 
 
Що в цій команді українського? Юридично вона зареєстрована в Україні, грає в УПЛ. 7 чоловік з основного складу бразильці, які і робліть в ній погоду. Захисники українські, але як пишуть нижче найслабша ланка. Про яку збірну Україні ми мріємо. На майбутнє, коли Матвієнко, Бондар, Очеретько (як і Михавко, Тимчик і т.д. - гравці іншого українського гранду) будуть в збірній і вона програє не кажіть будь-ласка, що це дуже сильні гравці. Алиссон додасть в грі - можна не переживати, Матвієнко і Боднар - ні. Отож вболіваємо за бразильців. Вони без сумнівів найкращі. Дякую їм за гру.
захист найслабша ланка команди, дивно що взимку нікого з УПЛ на перспективу не підписали.
