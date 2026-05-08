Трабзонспор продаст полузащитника из-за трансфера игрока сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» решил попрощаться с полузащитником Батистой Менди, который в нынешнем сезоне защищает на правах аренды цвета испанской «Севильи».

Тренерский штаб «бордово-синих» планировал предоставить шанс 26-летнему французу, однако ситуация изменилась из-за трансфера футболиста сборной Украины.

Представитель Суперлиги подпишет полузащитника итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского, поэтому больше не заинтересован в услугах Менди, который может сыграть и в обороне, и в центре поля.

«Трабзонспор» приобрел Батисту за 4,4 миллиона евро, но теперь рассмотрит предложение «Севильи», которая планирует заплатить за французского полузащитника десять миллионов.

Малиновский присоединится к турецкому клубу на правах свободного агента и подпишет контракт на три года. Полузащитник станет третьим украинцем в команде после защитника Арсения Батагова и вингера Александра Зубкова.