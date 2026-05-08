«Мы забыли наш футбол». Известный эксперт – о матче Кристал Пэлас – Шахтер

08 мая 2026, 09:18
Олег Федорчук считает, что «горнякам» в противостоянии с англичанами не хватило атлетизма

В ответном полуфинальном матче «Шахтер» уступил «Кристал Пэлас» – 1:2 (первый матч также был за англичанами – 3:1) и не , смог пробиться в финал Лиги конференций. О причинах такого результата в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– В моем понимании, «горняки» достигли предела в плане результата, – сказал Федорчук. – Оставалось проверить команду на ментальность, перспективу, так как коллектив молодой, средний возраст 24 года. И могу сказать, что этот экзамен подопечные Арды Турана выдержали. Матчи с «Кристал Пэлас» показали, в каком направлении необходимо двигаться – в направлении атлетизма. Только скоростной работой с мячом в современном футболе выиграть невозможно.

«Кристал Пэлас» напомнил нам, как играл «Днепр» при Евгении Кучеревском, когда становился чемпионом СССР, как в свое время «Шахтер» с Виталием Старухиным был грозой авторитетов, как «Металлист» при Евгении Лемешко становился обладателем Кубка союза. Тогда были и серьезные результаты и на европейском уровне.

Я верил, что «Шахтер» забьет, возможно, и не один мяч. Но у меня было и четкое понимание того, что англичане могут добавить в любую минуту.

Тем не менее, в нынешнем евросезоне «Шахтер» по эффективности своих выступлений тянет на сенсацию. Эта молодая команда с большими проблемами в обороне смогла попасть в четверку лучших в Лиге конференций. Без сомнений, этот результат можно записать в актив не только команде Арды Турана, но и всему украинскому футболу.

