  4. Сергей Ковалев назвал причину вылета Шахтера из ЛК за шаг до финала
08 мая 2026, 07:30
Сергей Ковалев назвал причину вылета Шахтера из ЛК за шаг до финала

Бывший полузащитник «горняков» был поражен действиями «Кристал Пэлас»

Вчера, 7 мая «Шахтер» и во втором матче уступил «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций (1:2). А общий счет в пользу английской команды оказался – 5:2. О причинах неудачного результата подопечных Арды Турана сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, итог двухматчевого противостояния «Шахтера» и «Кристал Пэлас» у вас не вызывает сомнений?
– Конечно. У меня такое ощущение, что англичане использовали по-максимуму все свои моменты в этих двух матчах. Их реализация меня поразила.

– Вы увидели у «Шахтера» какие-то изменения к лучшему в ответной игре?
– Сценарий был чем-то схож на поединок в Кракове. Игровое преимущество было на стороне украинской команды, но, как показало противостояние – это не залог успеха. Взломать насыщенную оборону соперника подопечным Арды Турана удавалось с большим трудом. «Кристал Пэлас» насытил оборону и ждал ошибок от «горняков». По контратакам – это топовая команда.

– Действительно, «горняки» были лучше по владению мячом, по количеству ударов, но по-настоящему голевых моментов практически не было.
– Класс англичан был выше. Футболисты «Шахтера» с соперником такого уровня в Лиге конференций встретилась впервые. В Премьер-лиге каждая игра, как финал. Подобного рода поединков нашей команде явно не хватает.

– Кого вы в составе «Шахтера» отметили бы со знаком «плюс» и «минус»?
– Не было того, кто выделялся, но мне понравился Эгиналду хотя бы за его классный гол. А что касается отрицательных моментов, то снова подвела оборона в целом. В таких поединках все решают микро эпизоды. Где-то недосмотрел, не добежал, проиграл единоборство, все это приводит к пропущенным мячам.

– Но, в принципе, еврокубковый сезон «Шахтеру» удался?
– Без сомнения. Но всегда хочется большего. Несмотря на закономерную победу «Кристал Пэлас», «горняки» могли выступить лучше. Ну что ж, перенесем все на следующий сезон (улыбается).

– 27 мая в финале Лиги конференций встретятся «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано». Кто ваш фаворит?
– Оба соперника в своих чемпионатах не блещут, и все будет решаться в одном поединке, поэтому здесь трудно отдать кому-то предпочтение. Думаю, шансы команд 50 на 50.

