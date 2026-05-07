БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
Дэвид Бекхэм рассказал о невероятном уровне самоотдачи Луиса Энрике в «Пари Сен-Жермен»
Легендарный бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм поделился наблюдениями президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи относительно трудовой этики главного тренера парижан Луиса Энрике. Бывший наставник «Барселоны» преобразил культуру в столице Франции, отойдя от эпохи отдельных суперзвезд и создав более сплоченную и трудолюбивую команду.
«Я разговаривал с президентом «ПСЖ» Нассером [аль-Хелаифи], и он сказал, что в первый год работы Луис Энрике все время ночевал на новой тренировочной базе, работая над тем, какой он хочет видеть команду, как он хочет, чтобы она играла, кого он хочет видеть в команде, куда мы будем двигаться, каким будет будущее. Президент Нассер просто сказал, что никогда ничего подобного не видел».
В среду «ПСЖ» во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, оставив за бортом «Баварию».
