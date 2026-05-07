Ангелина Калинина – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против представительницы Аргентины Соланы Сиерры (WTA 72). Поединок начнется пятым запуском на корте №13 после игры Синякова – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем круге поборется либо с Коко Гауфф, либо с Терезой Валентовой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА