Ангелина Калинина – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме
7 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против представительницы Аргентины Соланы Сиерры (WTA 72). Поединок начнется пятым запуском на корте №13 после игры Синякова – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в третьем круге поборется либо с Коко Гауфф, либо с Терезой Валентовой.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов
Украинец – о Криштиану Роналду