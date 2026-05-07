Четвертый раз в ЛЧ будет финал команд во главе с тренерами из одной страны
Впервые в истории турнира два испанца разыграют победу в финале
В четвертый раз в финальном матче Лиги чемпионов сыграют команды, возглавляемые тренерами из одной страны.
Это стало возможным после того, как ПСЖ испанца Луиса Энрике квалифицировался в решающий матч сезона.
Напомним, что первым финалистом турнира стал лондонский Арсенал под руководством другого испанца, Микеля Артеты.
Ранее в истории Лиги чемпионов было проведено всего три финала, в которых обе команды тренировали представители одной страны.
В сезоне 2002/03 Милан и Ювентус возглавляли итальянцы Карло Анчелотти и Марчелло Липпи.
В сезоне 2012/13 тренерами Баварии и дортмундской Боруссии были немцы Юпп Хайнкес и Юрген Клопп.
В сезоне 2019/20 во главе Баварии и ПСЖ были также представители Германии: Ханси Флик и Томас Тухель.
Финалы Лиги чемпионов, в которых оба тренера представляют одну страну
- 2025/26 – Испания, Микель Артета (Арсенал) против Луиса Энрике (ПСЖ)
- 2019/20 – Германия, Ханси Флик (Бавария) против Томаса Тухеля (ПСЖ)
- 2012/13 – Германия, Юпп Хайнкес (Бавария) против Юргена Клоппа (Боруссия Дортмунд)
- 2002/03 – Италия, Карло Анчелотти (Милан) против Марчелло Липпи (Ювентус)
4 - Finales de la @LigadeCampeones con entrenadores del mismo país:— OptaJose (@OptaJose) May 6, 2026
Maestros. 🎓 pic.twitter.com/BF7YAPC2iF
