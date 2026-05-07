  Четвертый раз в ЛЧ будет финал команд во главе с тренерами из одной страны
07 мая 2026, 11:22 |
Четвертый раз в ЛЧ будет финал команд во главе с тренерами из одной страны

Впервые в истории турнира два испанца разыграют победу в финале

Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертый раз в финальном матче Лиги чемпионов сыграют команды, возглавляемые тренерами из одной страны.

Это стало возможным после того, как ПСЖ испанца Луиса Энрике квалифицировался в решающий матч сезона.

Напомним, что первым финалистом турнира стал лондонский Арсенал под руководством другого испанца, Микеля Артеты.

Ранее в истории Лиги чемпионов было проведено всего три финала, в которых обе команды тренировали представители одной страны.

В сезоне 2002/03 Милан и Ювентус возглавляли итальянцы Карло Анчелотти и Марчелло Липпи.

В сезоне 2012/13 тренерами Баварии и дортмундской Боруссии были немцы Юпп Хайнкес и Юрген Клопп.

В сезоне 2019/20 во главе Баварии и ПСЖ были также представители Германии: Ханси Флик и Томас Тухель.

Финалы Лиги чемпионов, в которых оба тренера представляют одну страну

  • 2025/26 – Испания, Микель Артета (Арсенал) против Луиса Энрике (ПСЖ)
  • 2019/20 – Германия, Ханси Флик (Бавария) против Томаса Тухеля (ПСЖ)
  • 2012/13 – Германия, Юпп Хайнкес (Бавария) против Юргена Клоппа (Боруссия Дортмунд)
  • 2002/03 – Италия, Карло Анчелотти (Милан) против Марчелло Липпи (Ювентус)
