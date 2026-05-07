Неприятный сюрприз для Андрея. Реал определился с судьбой Лунина

Испанский журналист Эдуардо Инда заявил, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом сменит клубную прописку.

Так, мадридский гранд планирует продать 27-летнего голкипера, чтобы освободить место дублера Тибо Куртуа для своего перспективного воспитанника Хави Наварро.

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что Лунин обратился в «Реал» с просьбой.