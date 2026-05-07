Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неприятный сюрприз для Андрея. Реал определился с судьбой Лунина
Испания
07 мая 2026, 10:56 | Обновлено 07 мая 2026, 10:58
1242
3

Неприятный сюрприз для Андрея. Реал определился с судьбой Лунина

Украинец летом покинет мадридский клуб

07 мая 2026, 10:56 | Обновлено 07 мая 2026, 10:58
1242
3 Comments
Неприятный сюрприз для Андрея. Реал определился с судьбой Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Эдуардо Инда заявил, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом сменит клубную прописку.

Так, мадридский гранд планирует продать 27-летнего голкипера, чтобы освободить место дублера Тибо Куртуа для своего перспективного воспитанника Хави Наварро.

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что Лунин обратился в «Реал» с просьбой.

По теме:
Окружение Мбаппе выступило с заявлением на фоне слухов и критики Килиана
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Мбаппе
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая подруга Ламина Ямаля – огонь
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Хави Наварро
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 07 мая 2026, 10:07 24
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас

Авторитетный специалист не верит в итоговую победу украинской команды

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 06 мая 2026, 19:35 8
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера

Футболистам нравилось работать с Мальдерой

Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Футбол | 07.05.2026, 00:05
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Полуфиналист ЛЧ недоволен судейством. Требуют объяснений УЕФА
Футбол | 07.05.2026, 07:40
Полуфиналист ЛЧ недоволен судейством. Требуют объяснений УЕФА
Полуфиналист ЛЧ недоволен судейством. Требуют объяснений УЕФА
ПСЖ вышел в финал ЛЧ, гол украинца за Монреаль, неудача в пляжном футболе
Футбол | 07.05.2026, 11:34
ПСЖ вышел в финал ЛЧ, гол украинца за Монреаль, неудача в пляжном футболе
ПСЖ вышел в финал ЛЧ, гол украинца за Монреаль, неудача в пляжном футболе
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вийшла 1897 серія серіалу "Продай Луніна",далі буде)))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
продати  не можна  залишити. ))
Ответить
0
Популярные новости
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 14
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
05.05.2026, 08:10
Бокс
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 13
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем