Экс-игрок сборной Франции нашел слабое звено в матче Бавария – ПСЖ
Самир Насри разочарован работой судьи
Бывший игрок сборной Франции и «Манчестер Сити» Самир Насри дал короткий комментарий после матча «Бавария» – ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов 2025/26.
Команды сыграли вничью в Мюнхене (1:1), что привело к вылету «Баварии» по сумме двух матчей – 5:6.
После завершения встречи у Самира возникли вопросы не к уровню игры или футболистам, а к главному арбитру Жоау Пинейру.
Португальский рефери запомнился тем, что проигнорировал игру рукой в штрафной площади ПСЖ в первом тайме.
«Если честно, арбитр мне совсем не понравился. Я действительно считаю, что он провел очень слабый матч», – сказал Насри.
