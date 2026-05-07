  4. Экс-игрок сборной Франции нашел слабое звено в матче Бавария – ПСЖ
07 мая 2026, 10:58 | Обновлено 07 мая 2026, 11:45
Экс-игрок сборной Франции нашел слабое звено в матче Бавария – ПСЖ

Самир Насри разочарован работой судьи

Бывший игрок сборной Франции и «Манчестер Сити» Самир Насри дал короткий комментарий после матча «Бавария» – ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов 2025/26.

Команды сыграли вничью в Мюнхене (1:1), что привело к вылету «Баварии» по сумме двух матчей – 5:6.

После завершения встречи у Самира возникли вопросы не к уровню игры или футболистам, а к главному арбитру Жоау Пинейру.

Португальский рефери запомнился тем, что проигнорировал игру рукой в штрафной площади ПСЖ в первом тайме.

«Если честно, арбитр мне совсем не понравился. Я действительно считаю, что он провел очень слабый матч», – сказал Насри.

Андрей Витренко Источник: Footmercato
Ну він вихованець та колишній гравець Марселя. Не дивно, що йому суддівство "не сподобалось", бо хлопчина явно топив проти ПСЖ  . А насправді, якщо відкинути вподобання та емоції, ніяких суттєвих помилок арбітр не припустився. Теоретично міг вилучити Мандеша, але по інших епізодах - там здебільшого емоції та незнання правил.
