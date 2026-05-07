  ВИДЕО. Лидер Баварии набросился на судью после матча: арбитр не растерялся
07 мая 2026, 10:48 | Обновлено 07 мая 2026, 10:50
Йозуа Киммих получил желтую карточку за свои эмоции

Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих выплеснул весь спектр эмоций на арбитра Жоау Пинейру после второго матча с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» в ответной встрече сыграла вничью с соперником (1:1) и вылетела из престижного турнира по сумме двух матчей – 5:6.

Матч в Мюнхене запомнился неназначенным пенальти в ворота ПСЖ и высоким напряжением: «Бавария» забила на последних секундах, претендуя на камбэк.

Финальный свисток арбитра вывел Киммиха из себя, после чего он набросился на Пинейру с претензиями.

Судья без лишних эмоций показал полузащитнику желтую карточку и оставил Йозуа без ответа.

Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ фото видео Йозуа Киммих предупреждение (желтая карточка) судьи (арбитры) Жоау Пинейру
Андрей Витренко Источник: ESPN
