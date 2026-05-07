ВИДЕО. Лидер Баварии набросился на судью после матча: арбитр не растерялся

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих выплеснул весь спектр эмоций на арбитра Жоау Пинейру после второго матча с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» в ответной встрече сыграла вничью с соперником (1:1) и вылетела из престижного турнира по сумме двух матчей – 5:6.

Матч в Мюнхене запомнился неназначенным пенальти в ворота ПСЖ и высоким напряжением: «Бавария» забила на последних секундах, претендуя на камбэк.

Финальный свисток арбитра вывел Киммиха из себя, после чего он набросился на Пинейру с претензиями.

Судья без лишних эмоций показал полузащитнику желтую карточку и оставил Йозуа без ответа.

