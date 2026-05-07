ВИДЕО. Лидер Баварии набросился на судью после матча: арбитр не растерялся
Йозуа Киммих получил желтую карточку за свои эмоции
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих выплеснул весь спектр эмоций на арбитра Жоау Пинейру после второго матча с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.
«Бавария» в ответной встрече сыграла вничью с соперником (1:1) и вылетела из престижного турнира по сумме двух матчей – 5:6.
Матч в Мюнхене запомнился неназначенным пенальти в ворота ПСЖ и высоким напряжением: «Бавария» забила на последних секундах, претендуя на камбэк.
Финальный свисток арбитра вывел Киммиха из себя, после чего он набросился на Пинейру с претензиями.
Судья без лишних эмоций показал полузащитнику желтую карточку и оставил Йозуа без ответа.
ВИДЕО. Лидер Баварии набросился на судью после матча: арбитр не растерялся
Marquinhos qui s’est foutu du trisomique Joshua Kimmich au coup de sifflet final ptdrrrr dans nos veines 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/7JlqyMWThF— 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬² 🇨🇷 (@Encore_Djibinho) May 6, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Андрея Евдокимова разгромно уступили
Президент видит в вингере нового спортивного директора клуба