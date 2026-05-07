Практически решенный вопрос. ЛНЗ близок к подписанию лидера Кривбасса

Венесуэльский вингер «Кривбасса» Карлос Парако близок к переходу в ЛНЗ. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, трансфер 22летнего футболиста в черкасский клуб предстоящим летом является «практически решенным вопросом».

В текущем сезоне на счету Карлоса Парако 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ нацелился на украинского форварда.