ЛНЗ нацелился на украинского форварда, которого хорошо знает Пономарев
Ярослав Карабин может сменить клубную прописку
Украинский форвард Ярослав Карабин, ныне выступающий за львовские Карпаты, может сменить клубную прописку, перебравшись в другой клуб УПЛ.
По информации источника, ЛНЗ рассматривает вариант с подписанием форварда. Черкасский клуб проявляет интерес к форварду в преддверии летнего трансферного окна.
Сообщается, что важным фактором является фигура Виталия Пономарева, хорошо знакомого с футболистом по совместной работе в Рухе. Наставник знает возможности Карабина и заинтересован в его приглашении.
В нынешнем сезоне нападающий не имеет стабильной игровой практики в Карпатах и не входит в число ключевых исполнителей в планах главного тренера львовян. В эту кампанию он сыграл 15 матчей и отдал 1 ассист.
