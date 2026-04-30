ЛНЗ нацелился на украинского форварда, которого хорошо знает Пономарев

Украинский форвард Ярослав Карабин, ныне выступающий за львовские Карпаты, может сменить клубную прописку, перебравшись в другой клуб УПЛ.

По информации источника, ЛНЗ рассматривает вариант с подписанием форварда. Черкасский клуб проявляет интерес к форварду в преддверии летнего трансферного окна.

Сообщается, что важным фактором является фигура Виталия Пономарева, хорошо знакомого с футболистом по совместной работе в Рухе. Наставник знает возможности Карабина и заинтересован в его приглашении.

В нынешнем сезоне нападающий не имеет стабильной игровой практики в Карпатах и ​​не входит в число ключевых исполнителей в планах главного тренера львовян. В эту кампанию он сыграл 15 матчей и отдал 1 ассист.