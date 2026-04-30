  4. Металлист 1925 может провернуть громкий трансфер, подписав легионера с УПЛ
30 апреля 2026, 12:59
Металлист 1925 может провернуть громкий трансфер, подписав легионера с УПЛ

Харьковский клуб заинтересован в услугах Мухаррема Яшари

ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Харьковский Металлист 1925 планирует усилить среднее звено команды в летнее трансферное окно, переманив лидера другого клуба УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, харьковский клуб активно интересуется услугами лидера черкасского ЛНЗ Мухаррема Яшари, ныне являющегося одним из ключевых игроков «фиолетовых».

Позиция черкасского клуба относительно потенциального трансфера своего лидера остается неизвестной, но точно можно сказать, что потенциальный переход обойдется харьковчанам в «круглую» сумму.

Контракт Яшари с «фиолетовыми» действует до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Мухаррем провел за ЛНЗ 16 матчей, забив три гола и отдав 4 результативных передачи.

По теме:
Источник: Заря нацелилась на вратаря лидера УПЛ
МАРКЕВИЧ: «Атлетико и Арсенал сделали ставку на оборону»
Верес обсудит новые контракты с несколькими игроками
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Кристал Пэлас: «Мы знаем, насколько опасен «Шахтер»
Тайрик Митчелл верит в успех своей комнды

Матчи с Кристал Пэлас – главный экзамен для Арды Турана в сезоне
Футбол | 30 апреля 2026, 10:09 10
Матчи с Кристал Пэлас – главный экзамен для Арды Турана в сезоне
Матчи с Кристал Пэлас – главный экзамен для Арды Турана в сезоне

В УПЛ подобных задач турецкому тренеру решать не приходилось, хотя нечто полезное вынести он мог

Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Комментарии 4
они ищут креативного игрока в опорную зону, где у них Литвиненко и Калитвинцев не тянут. Очень хотели Яцыка, которого знает Бартулович по Заре, но Суркис отказал. Потом хотели Бруниньо, но он в последний момент испугался ехать в Киев из Львова. Теперь Яшари.
не плохой игрок, но как у него пойдет после травмы это еще неизвестно.
Яшарі топовий гравець але в лнз незамінних немає
Що таке фінансовий фейєрплей?)
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
