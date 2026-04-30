Металлист 1925 может провернуть громкий трансфер, подписав легионера с УПЛ

Харьковский Металлист 1925 планирует усилить среднее звено команды в летнее трансферное окно, переманив лидера другого клуба УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, харьковский клуб активно интересуется услугами лидера черкасского ЛНЗ Мухаррема Яшари, ныне являющегося одним из ключевых игроков «фиолетовых».

Позиция черкасского клуба относительно потенциального трансфера своего лидера остается неизвестной, но точно можно сказать, что потенциальный переход обойдется харьковчанам в «круглую» сумму.

Контракт Яшари с «фиолетовыми» действует до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Мухаррем провел за ЛНЗ 16 матчей, забив три гола и отдав 4 результативных передачи.