  4. Вице-капитан сенсационного клуба УПЛ заинтересовал клубы из Европы
28 апреля 2026, 22:03
Вице-капитан сенсационного клуба УПЛ заинтересовал клубы из Европы

Роман Дидык может сменить клубную прописку

ФК ЛНЗ. Роман Дидык

Универсал черкасского ЛНЗ Роман Дидык, являющийся одним из лидеров «фиолетовых», попал на радары европейских клубов

Как стало известно Sport.ua, Дидык предметно заинтересовал представителей ФК Славия (Прага) и ФК Лех (Познань). Интерес к Роману также проявляют несколько клубов УПЛ

Дидик перебрался в расположение ЛНЗ летом 2025. Контракт Романа с «фиолетовыми» подходит к концу 30 июня 2029 года.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 52 турнирных балла после 25 сыгранных матчей.

Защитник Динамо – лидер рейтинга CIES по игре головой
Вратарь ЛНЗ: «После ухода Оба немного перестроили игру»
Джон СТОУНЗ: «Манчестер Сити всегда будет моим домом»
Роман Дидык Славия Прага Лех Познань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу чемпионат Чехии по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28 апреля 2026, 07:46 7
Экс-звезда Манчестер Сити купил всем одноклубникам дорогущие Rolex
Футбол | 28 апреля 2026, 19:42 1
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бокс | 28.04.2026, 07:18
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила красотой
Футбол | 28.04.2026, 15:17
Комментарии 9
Лнз купило його за 1млн тобто в разі продажу ціна буде 2,5 і вище
В те що прага може дозволити собі такий трансфер я вірю та і для дідика це крок вперед,а ось в доцільності йти з лнз в лех я сумніваюсь та для них це дорогий трансфер 
Для клубів упл він теж мало кому цікавий
Полісся має цз
М1925 має цз
Шахтарю він не цікавий
Залишається динамо,сумніваюся що вони готові заплатити таку суму 
Чому його не викликають в збірну?
Популярные новости
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
27.04.2026, 01:32 2
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 25
Футбол
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
