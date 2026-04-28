Вице-капитан сенсационного клуба УПЛ заинтересовал клубы из Европы
Роман Дидык может сменить клубную прописку
Универсал черкасского ЛНЗ Роман Дидык, являющийся одним из лидеров «фиолетовых», попал на радары европейских клубов
Как стало известно Sport.ua, Дидык предметно заинтересовал представителей ФК Славия (Прага) и ФК Лех (Познань). Интерес к Роману также проявляют несколько клубов УПЛ
Дидик перебрался в расположение ЛНЗ летом 2025. Контракт Романа с «фиолетовыми» подходит к концу 30 июня 2029 года.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 52 турнирных балла после 25 сыгранных матчей.
В те що прага може дозволити собі такий трансфер я вірю та і для дідика це крок вперед,а ось в доцільності йти з лнз в лех я сумніваюсь та для них це дорогий трансфер
Для клубів упл він теж мало кому цікавий
Полісся має цз
М1925 має цз
Шахтарю він не цікавий
Залишається динамо,сумніваюся що вони готові заплатити таку суму