  ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с ключевым игроком
24 апреля 2026, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с ключевым игроком

Геннадий Пасич проведет в черкасском клубе еще один сезон

ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Украинский полузащитник Геннадий Пасич продлил контракт с ЛНЗ. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Предыдущее соглашения между сторонами истекало летом 2026 года, но стороны продлили его до конца сезона 2026/27. За ЛНЗ Пасич выступает с лета 2023 года, в команд он перешел из «Вереса».

В текущем сезоне на счету Геннадия Пасича 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что Мухаррем Яшари приступил к тренировкам с основной группой.

Геннадий Пасич ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига продление контракта чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК ЛНЗ
