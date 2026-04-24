ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с ключевым игроком

Украинский полузащитник Геннадий Пасич продлил контракт с ЛНЗ. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Предыдущее соглашения между сторонами истекало летом 2026 года, но стороны продлили его до конца сезона 2026/27. За ЛНЗ Пасич выступает с лета 2023 года, в команд он перешел из «Вереса».

В текущем сезоне на счету Геннадия Пасича 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом.

