Украина. Премьер лига24 апреля 2026, 16:02 |
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с ключевым игроком
Геннадий Пасич проведет в черкасском клубе еще один сезон
Украинский полузащитник Геннадий Пасич продлил контракт с ЛНЗ. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.
Предыдущее соглашения между сторонами истекало летом 2026 года, но стороны продлили его до конца сезона 2026/27. За ЛНЗ Пасич выступает с лета 2023 года, в команд он перешел из «Вереса».
В текущем сезоне на счету Геннадия Пасича 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом.
Ранее сообщалось о том, что Мухаррем Яшари приступил к тренировкам с основной группой.
