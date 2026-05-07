Назван фаворит финала Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Статистический портал Opta оценил шансы «ПСЖ» и «Арсенала» на победу в финале Лиги чемпионов.

Команды сыграют в Будапеште на «Арене Пушкаша» 30 мая.

По версии статистического портала, фаворитом финала главного еврокубка является английская команда – 56 процентов на победу «Арсенала», который во второй раз в своей истории вышел в финал, против 44 процентов на триумф «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что полуфиналист ЛЧ недоволен судейством.