07 мая 2026, 07:40 | Обновлено 07 мая 2026, 09:10
Полуфиналист ЛЧ недоволен судейством. Требуют объяснений УЕФА

«Атлетико» не понравилось судейство в игре с «Арсеналом»

Getty Images/Global Images Ukraine.

«Атлетико» после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом», который завершился поражением «матрасников» со счетом 0:1, требует от УЕФА объяснений касательно судейства. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сразу после матча испанский гранд передал УЕФА свое недовольство судейством в исполнении бригады Даниэля Зиберта.

Жалобы «Атлетико» касались трех моментов: не назначенные пенальти в эпизодах с потенциальными нарушениями правил на Джулиано Симеоне и Антуане Гризманне, а также пять минут добавленного времени, которые в клубе считают недостаточными.

Ранее Фабио Капелл высказался о матче «Арсенал» – «Атлетико».

Даниил Кирияка Источник: Marca
Комментарии 5
А суддівство у матчах з «Барселоною» сподобалось? Вийшли у півфінал тільки за рахунок суддів.
в последнее время все недовольны судейством
шапито-Мадрид ... 
