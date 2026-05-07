Полуфиналист ЛЧ недоволен судейством. Требуют объяснений УЕФА
«Атлетико» после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом», который завершился поражением «матрасников» со счетом 0:1, требует от УЕФА объяснений касательно судейства. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, сразу после матча испанский гранд передал УЕФА свое недовольство судейством в исполнении бригады Даниэля Зиберта.
Жалобы «Атлетико» касались трех моментов: не назначенные пенальти в эпизодах с потенциальными нарушениями правил на Джулиано Симеоне и Антуане Гризманне, а также пять минут добавленного времени, которые в клубе считают недостаточными.
