Капелло увидел нечто прекрасное в матче Арсенал – Атлетико
Фабио Капелло уверен, что «Арсенал» по праву прошел «Атлетико»
Фабио Капелло считает, что «Арсенал» был лучше во всех аспектах полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико», но полагает, что «самое прекрасное» в победе «канониров» – это их болельщики.
«Арсенал» был более сбалансированной командой с большей индивидуальностью», – объяснил Капелло. «Когда им нужно было сохранить владение мячом, они это делали, то же самое, когда они хотели прессинговать. Всегда именно «Арсенал» был на высоте».
«Но самое прекрасное для меня – это болельщики, которые терпели до самого конца, а затем получили возможность отпраздновать победу спустя 20 лет».
«Арсенал» впервые за 20 лет обеспечил себе место в финале Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты встретится с победителем другого полуфинала, который состоится в среду вечером между «Баварией» и действующими чемпионами «Пари Сен-Жермен».
