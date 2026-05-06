Капелло увидел нечто прекрасное в матче Арсенал – Атлетико

Фабио Капелло считает, что «Арсенал» был лучше во всех аспектах полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико», но полагает, что «самое прекрасное» в победе «канониров» – это их болельщики.

«Арсенал» был более сбалансированной командой с большей индивидуальностью», – объяснил Капелло. «Когда им нужно было сохранить владение мячом, они это делали, то же самое, когда они хотели прессинговать. Всегда именно «Арсенал» был на высоте».

«Но самое прекрасное для меня – это болельщики, которые терпели до самого конца, а затем получили возможность отпраздновать победу спустя 20 лет».

«Арсенал» впервые за 20 лет обеспечил себе место в финале Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты встретится с победителем другого полуфинала, который состоится в среду вечером между «Баварией» и действующими чемпионами «Пари Сен-Жермен».