  4. Капелло увидел нечто прекрасное в матче Арсенал – Атлетико
06 мая 2026, 20:20 | Обновлено 06 мая 2026, 20:58
Капелло увидел нечто прекрасное в матче Арсенал – Атлетико

Фабио Капелло уверен, что «Арсенал» по праву прошел «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Фабио Капелло считает, что «Арсенал» был лучше во всех аспектах полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико», но полагает, что «самое прекрасное» в победе «канониров» – это их болельщики.

«Арсенал» был более сбалансированной командой с большей индивидуальностью», – объяснил Капелло. «Когда им нужно было сохранить владение мячом, они это делали, то же самое, когда они хотели прессинговать. Всегда именно «Арсенал» был на высоте».

«Но самое прекрасное для меня – это болельщики, которые терпели до самого конца, а затем получили возможность отпраздновать победу спустя 20 лет».

«Арсенал» впервые за 20 лет обеспечил себе место в финале Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты встретится с победителем другого полуфинала, который состоится в среду вечером между «Баварией» и действующими чемпионами «Пари Сен-Жермен».

Фабио Капелло Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Атлетико
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
